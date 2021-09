Las llamativas palabras de Cristina Pardo sobre el estreno de 'Más vale tarde': "Un poco de bajón"

'Más vale tarde' arrancó este lunes con su nueva temporada llena de novedades.Iñaki López y Cristina Pardo debutaron como presentadores del formato tras la salida de Mamen Mendizábal. Los rostros de laSexta se han puesto al frente del espacio, tras dejar 'La Sexta Noche' y 'Liarla Pardo', con un plató remodelado. Para empezar los comunicadores se enfrentaron a una entrevista a José Luis Ábalos tras su cese del Gobierno y a Karlos Arguiñano, quien también ha comenzado su nueva temporada en Antena 3 con un análisis de la situación actual, concretamente de las decisiones de los políticos ante la pandemia.

Por un lado, el exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, aseguró que no habla con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde el día en que le comunicó su destitución, a mediados de julio. Y, aunque no ha aclarado las razones por las que fue cesado, reconoció que entonces, y todavía ahora, acusaba "cierto desgaste personal" por la "presión" a la que estaba sometido y la "intensidad tremenda" de los últimos años de la vida política española.

"Yo estaba al tanto de la necesidad de reimpulsar la acción política del Gobierno, no es algo que no esperara”, explicaba. Hablamos el día que se supo un encuentro. "No hemos vuelto a hablar desde entonces. Tampoco soy de preguntar", agregaba. Así lo ha asegurado en laSexta tras un mes y medio sin hacer comentarios públicos sobre su salida, no sólo del Gobierno sino también de la dirección del PSOE.

Tras entrevistar al político, a Arguiñano y dar paso a la silla caliente de Pedro Ruiz, los conductores del espacio tuvieron que dar por finalizado el programa. Sin embargo, antes de despedirse de los espectadores, hicieron un breve repaso de cómo había sucedido su estreno como presentadores de 'Más vale tarde'.









"Ha salido el programa..."

"Es un programa un poco de bajón...", comenzó diciendo Pardo, haciendo referencia a cómo había ido el estreno de temporada. "No te has equivocado con casi ningún nombre, no has mencionado al director general de la empresa, creo que por primera vez desde que te conoce comparecemos juntos en algún sitio...", agregaba la periodista, metiéndose con López por los llamativos momentos en los que se confunde con el nombre de los invitados.

"Ha salido el programa... Estaba todo como muy ordenado para lo que a mí me gustaría aquí", confesaba Pardo. "Es verdad que nos pedían un poquito más de alegría pero, claro, teníamos a Ábalos", se defendía el presentador, haciendo referencia a la seriedad que caracteriza al político, a lo que ya hizo referencia durante su conexión con 'Zapeando': "Para que este programa no sea un jolgorio nuestro primer invitado es José Luis Ábalos, que nos va a contar muchas cosas en su primera entrevista tras su salida del Gobierno".

"Mañana trataremos de mejorar ese aspecto. Ha sido un placer", aseguraba el periodista. "¿Cómo has visto tú tu silla caliente, Pedro?", quiso saber antes de dar paso a los informativos. "Gracias por invitarme a inauguración. Os deseo mucha suerte y le digo a la empresa una cosa: estos chicos harían muy bien las galas del sábado, no los sometáis solamente a la política. Tienen más recorrido", decía Ruiz, dirigiéndose directamente a cámara. "No sé, los presentadores de galas del sábado no suelen acabar muy bien con la ley... Nos vamos a marchar", bromeaba López.