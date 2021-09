Cristina Pardo e Iñaki López revelan la petición de Ferreras sobre 'Más vale tarde': "Vamos a hacerle caso"

'Más vale tarde' arrancó este lunes con su nueva temporada llena de novedades. Iñaki López y Cristina Pardo debutaron como presentadores del formato tras la salida de Mamen Mendizábal. Los rostros de laSexta se han puesto al frente del espacio, tras dejar 'La Sexta Noche' y 'Liarla Pardo', con un plató remodelado. Para empezar los comunicadores se enfrentaron a una entrevista a José Luis Ábalos tras su cese del Gobierno y a Karlos Arguiñano, quien también ha comenzado su nueva temporada en Antena 3 con un análisis de la situación actual, concretamente de las decisiones de los políticos ante la pandemia

Sin embargo, antes de comenzar el programa, los comunicadores entraron en 'Zapeando' a través de una conexión en directo para hacer un adelanto de lo que sería la primera entrega del programa. Asimismo, dejaron reflejado el sentido del humor que comparten y se lanzaron varias pullas que inundaron de carcajadas el plató del programa presentado por Dani Mateo.

En primer lugar, Pardo confesó a los espectadores que Antonio García Ferreras les había hecho una petición respecto al estreno de 'Más vale tarde'. "Ferreras nos ha pedido, esta mañana, que nuestro programa no sea un jolgorio permanente, y estamos pensándonos si hacerle o mantener nuestros planes", comenzaba diciendo la presentadora entre risas hasta que fue interrumpida por su compañero.

"No, le vamos a hacer caso. Para que este programa no sea un jolgorio nuestro primer invitado es José Luis Ábalos, que nos va a contar muchas cosas en su primera entrevista tras su salida del Gobierno. La verdad, tampoco es que él sea Karlos Arguiñano, que por cierto es otro invitado que también tenemos, quien si entra ya un poquito más en el mundo del jolgorio", comentaba López, provocando la risa de Mateo.





"¿Algo más?", se dirigía el ex presentador de 'La Sexta Noche' a su compañera. "No, no. Porque has acertado con los nombres y no me ha parecido oportuno decir nada", comentaba ella muy irónica, metiéndose con López por los llamativos momentos en los que se confundía con el nombre de los invitados.

Las pullas entre presentadores

"La verdad es que Ábalos puede tener muchas virtudes, pero el jolgorio no es una de ellas. Él sabe que es una persona seria, pero es muy interesante y tiene su retranquilla", comentaba entonces el conductor de 'Zapeando'. "Habrá tenido épocas de más jolgorio cuando estaba en el Gobierno", apuntaba Pardo.

Acto seguido, los presentadores cedían ante la petición de Mateo y daban más detalles sobre su primer programa. "Vamos a tener una especie de silla caliente. Un invitado que, de vez en cuando, se va a sumar a la mesa de colaboradores y tertulianos habituales. Hoy es el turno de Pedro Ruiz", contaba López. "Esta diciendo Iñaki todos los nombres bien. Yo estoy asustadísima. A ver si va a atinar toda la tarde con los nombres", repetía Pardo. "Es que al no llevar corbata me llega la sangre a la cabeza", se justificaba él.

"El otro día me llamaba Cristina Pedroche y, hace unos días, me llamó Cristina Almeida. Así que a ver qué pasa", confesaba la presentadora. "Me queda solo Christina Aguilera por llamarle", reconocía el periodista. "Entonces, no podemos estar seguros de su va a venir la gente que Iñaki ha dicho que va a venir... Igual es José Luis Moreno", bromeaba Mateo. "José Luis Moreno ya te digo yo que no es, que me han dicho que tiene bastante lío en el economato", sentenciaba con mucha sorna López.