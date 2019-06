Las lágrimas de David Bisbal que se han convertido en el momento más emotivo de 'La Voz Senior'

Juan Mena ha quedado segundo en la final de 'La Voz Senior', justo por detrás de Helena Bianco, la ganadora de la primera edición de los más mayores, que nos ha dejado la piel de gallina y que ha puesto en pie al público con su versión en español de 'A mi manera', de Frank Sinatra.

Las lágrimas de David Bisbal han sido las grandes protagonistas de la final de 'La Voz Senior', como no podía ser de otra manera, porque los 'talents' han hecho brotar nuestros sentimientos en cada gala del concurso musical de Atresmedia.

Tras la actuación magistral de Juan Mena, concursante del equipo de Antonio Orozco, que ha interpretado la declaración de amor 'Toda una vida' de Antonio Machín, la emoción se ha apoderado del concursante y de los 'coaches', en especial de Bisbal.

Mena se ha emocionado cuando ha visto a sus nietos en el público. Aunque el momento más emotivo ha llegado cuando se ha reproducido un vídeo en el que su familia le ha felicitado por haber llegado hasta la final de 'La Voz Senior'. Juan no se lo creía y hasta se ha tirado al suelo de felicidad. Ha sido entonces cuando David ha soltado un mar de lágrimas y ha confesado cuál es su objetivo vital: "Mi sueño en vida es llegar a tu edad y que mis nietos estén ahí llorando por mí". Y se han fundido en un tierno abrazo que será recordado como uno de los mejores momentos de la primera edición del 'talent' musical dedicada a los más mayores.

"Como abuelo me quedo con la mirada de tus nietos y como músico me quedo contigo", ha señalado Antonio Orozco. "Muchas gracias. Esto no tiene precio. Parece mentira. Con lo que yo he luchado desde que salí de Almería", ha expresado Mena.

El 'brilli-brilli' de Paulina Rubio

Pero no todo han sido lágrimas. También ha habido detalles que nos han dejado con la boca abierta. Paulina Rubio ha cantado su éxito 'Lo haré por ti' junto a su finalista, Xavi Garriga. Y lo ha hecho con un micrófono con mucho ‘brilli-brilli’, que ha deslumbrado a la audiencia de la final de 'La Voz Senior' y que no ha dejado indiferente a nadie.

Otro de los detalles que nos ha apasionado ha sido el efecto de viento que ha mantenido en movimiento la melena de la intérprete de 'Ni una sola palabra'. Hasta Pablo López ha quedado alucinado: "Yo también quiero viento para tener la melena hacia atrás", ha bromeado el cantante de 'El patio'.