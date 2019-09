Las indignantes imágenes de una periodista acosada en pleno directo por un seguidor de 'La casa de papel'

La reportera de reportera de Chilevisión y CNN Chile, Marianela Estrada, ha tenido que vivir uno de los momentos más incómodos y deleznables de su carrera, que, lamentablemente, todavía sufren muchas periodistas a día de hoy. Estrada ha sido acosada en pleno directo por un hombre disfrazado de uno de los personajes de 'La casa de papel'.

En la primera conexión la periodista de CNN Chile soportó que un joven le diera un beso en la mejilla y, en la segunda, fue arrastrada y manoesada por un hombre con la máscara y el mono de 'La casa de papel', mientras ella intentaba quitárselo de encima y mantener la compostura ante el acoso padecido por el fan de la ficción nacida en Atresmedia.

2 ejemplos de muchos otros que NO HAN ENTENDIDO NADA!!!...

Ojo que acá no corre la justificación de estar pasado de copas,sería el símil de que te den un agarron x andar con minifalda...

se dan cuenta que el FEMINISMO NO ES UNA MODA,ES UNA NECESIDAD?!...������