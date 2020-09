Las impactantes palabras de Trump sobre el virus que Iker Jiménez no ha pasado por alto: “El gran escándalo"

Iker Jiménez ha arrancado la tercera temporada de ‘Milenio Live’ por todo lo alto. El comunicador, muy implicado a la hora de hacer todo tipo de pesquisas sobre el coronavirus en los últimos meses, no ha defraudado con su nuevo programa de este viernes en YouTube. El porqué se encuentra en el arranque del mismo: unas declaraciones más que impactantes de Donald Trump sobre el virus que mantiene en jaque al mundo desde que aterrizamos en 2020.

Las impactantes palabras de Trump sobre el virus

Nada más desaparecer la cabecera del espacio que Jiménez y Carmen Porter han logrado popularizar sobremanera en las redes sociales, los espectadores han escuchado un audio sobrecogedor. Se trata de una conversación telefónica que el presidente de Estados Unidos mantuvo con el afamado periodista norteamericanoBob Woodward (le recordarán por el caso Watergate). Se produjo el 7 de febrero de este mismo año, durante la elaboración del nuevo libro del segundo sobre Trump: Rage.

"- Y entonces, ¿qué decía el presidente Xi (China), ayer?

- Oh, estuvimos hablando sobre todo del virus. Y creo que lo va a poder manejar, pero es una situación muy difícil. Va por el aire, Bob. Eso siempre es más difícil que el tacto. No tienes que tocar las cosas. ¿Verdad? Pero el aire… Sólo respiras el aire y así es como contagia. Y eso es muy difícil. Es muy delicado. También es más mortal que incluso una mala gripe. La gente no se da cuenta, perdemos 25.000-30.000 al año. ¿

- Quién pensaría eso, ¿verdad?

- Ya lo sé, a la gente se le olvida…

- Es bastante sorprendente.

- ¿Qué es lo que puedes hacer?

- Y entonces dije ‘Bueno, ¿es lo mismo?’ Esto es más mortífero. Es 5% en vez de un 1%, y menos de un 1%. Ya sabes… Esto es algo mortal".

JUSTIN LANE

“El gran escándalo”

Tras escuchar todo esto, Iker Jiménez se mostraba muy impactado. “Nos sorprende lo que dice el presidente Donald Trump. Parece que es muy consciente de la gravedad de este virus. Y, sin embargo, si analizamos lo que se hizo en el mundo en febrero… Parece que había dos mundos paralelos: uno el de lo oficial hacia fuera; otro el de lo secreto, oculto, conocido, hacia dentro”, aseveraba el comunicador.

Poco después, Jiménez daba paso a uno de sus colaboradores habituales, Pablo Fuente, para que también comentase el audio de Trump. “Para mí, esto es el gran escándalo de los últimos seis meses. Que Donald Trump reconozca que el virus se transmite por el aire, que es mucho más mortal que una gripe habitual y que no haga absolutamente nada… Han muerto 195.000 ciudadanos estadounidenses hasta el momento”, denunciaba este.

“Donald Trump no solamente lo ocultó, sino que se rió de las mascarillas cuando sabía que esto era un virus que se transmitía por el aire. Con lo cual, la gravedad del asunto adquiere…”, añadía después Fuente. “Esto sí que de verdad es curioso. Un presidente debe proteger. Un periodista debe contar. Entonces, ¿qué hace Woodward guardándose esa información?”, cuestionaba Iker Jiménez.

“Trump no puede eludir la responsabilidad diciendo ‘Oye, es Woodward el que no lo contó’. Bueno, tú no hiciste absolutamente nada tampoco”, proseguía Pablo Fuente. “La prensa ha ejercido a veces como propagandista y ocultadora de cosas más que contar la verdad. Pero que un tipo de este nivel no saque esto y lo meta en un libro…”, se lamentaba, en definitiva, Iker Jiménez.