Las duras descalificaciones de Chelo García Cortés a sus compañeros

Las concursantes de 'Supervivientes' Isabel Pantoja y Chelo García Cortés vuelven a ser amigas. Tanto es así, que la tonadillera y la periodista del corazón, 'otrora' íntimas amigas, han formado en el concurso una piña contra el resto de participantes, a los que critican sin cortarse un pelo. Los sentimientos estos días han estado a flor de piel en la isla hondureña, sobre todo en la última gala, cuando Pantoja fue nominada por Colate: "¡Qué falserio, Dios! Lo tengo que decir, si no lo digo reviento. Y ya no es por la nominación.... Me siento traicionada no, lo siguiente", comentaba la tonadillera.

Más dura aún fue Chelo, que ha justificado a cámara esta alianza con la artista: "Hemos hecho una alianza porque nos sentimos desplazadas del grupo". La periodista ha ido más allá, y acusaba de traidor a Colate, de falsa a Mónica y como dos niños manipulables a Omar y Albert.