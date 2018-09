Las disculpas de Aitana tras su decepcionante actuación en "OT"

Aitana volvió este miércoles al plató de "Operación Triunfo". Lo hacía en esta ocasión como estrella invitada y no como concursante. La segunda finalista de la pasada edición derrochó de nuevo simpatía y adelantó que es muy posible que antes de que acabe el año vea la luz su primer disco. Arropada por los concursantes y por el presentador, Roberto Leal, la catalana recordó con mucha emoción su paso por la Academia más famosa de la televisión y deseó mucha suerte a los nuevos concursantes.

(AQUÍ PUEDES VER LA ACTUACIÓN DE AITANA)

Sin embargo, su feliz noche se truncó después de que se subiera al escenario para interpretar "Teléfono". La cantante, muy nerviosa, no estuvo correcta vocalmente y muchos de los espectadores del programa se preguntaron qué le estaba ocurriendo a la intérprete. Consciente de dicha preocupación y de algunas críticas recibidas, la propia Aitana subió de madrugada a Twitter un texto donde explicaba qué había pasado. "Siento no haber podido controlar mi emoción. Os quiero mucho y espero conseguir ser más fuerte poco a poco y poder superarlo... todo. (...) Mañana a lo mejor borro esto, abrirse a la gente que te apoya nunca viene de más", avanzaba. En la misiva, de seis páginas, Aitana escribe entre otras cosas que "no sé ocultar mis sentimientos, mi dolor, mi alegría, mi nostalgia, mi pena, mi tristeza... Sé que la profesión a veces requiere un saber estar", explica. La cantante, además, no ha dudado en explicar los motivos por los que ha dejado de compartir su vida privada a través de sus perfiles en redes sociales. "No me he acostumbrado todavía a la idea de estar tan expuesta... sé que yo tenía que tenerlo claro y os prometo que lo tengo, muy muy claro, solo digo que lo proceso todo poco a poco. Si guardo cosas para mí es porque a veces necesito saber que hay algo mío", relata.

Aitana reconoce que sus fallos son parte de su aprendizaje como artista, un camino en el que acaba de iniciarse y que, destaca, quiere disfrutar. "Es bonito saber que todo lo que siento haber hecho mal en un pasado lo voy a ir aprendiendo en mi largo camino porque estoy dispuesta a superarme cada día un poco más, aunque me caiga y me caiga todas las veces que hagan falta. Las heridas son signo de guerra y eso demuestra que quise luchar".

Para concluir su alegato, la intérprete de «Teléfono» afirma en su carta que "no voy a dejar de luchar, de quererme, de superarme (...) No me importa mostrar mis debilidades, no me importa pedir perdón, soy feliz aprendiendo y quiero serlo todavía más". Y culmina con un aviso a los fans que no estén dispuestos a seguir con ella este lento camino. "Si pretendes que llegue a una meta ejemplar, te ruego que no sigas conmigo, porque el paso que quieres llevar es muy rápido y yo prefiero detenerme a mirar el paisaje y disfrutar de lo bonito que me está dando ese camino", concluye.