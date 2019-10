Las contundentes palabras de Mónica López, mujer del tiempo de TVE, a este desafortunado comentario

Mónica López, profesional que nos informa el tiempo en TVE, ha respondido a los críticos con el Día Internacional de la Niña, celebrado el once de octubre, con un contudente mensaje: "Leo muchos comentarios que insisten en que no es necesario recordar que las niñas pueden ser lo que quieran. Ojalá llegue el día en que realmente no lo sea. #QueNadaLasPare '#DayoftheGirl'".

Un usuario de Twitter ha rebatido el argumento de López: "Soy físico y yo creo que a usted nadie le dijo qué no lo fuera. Que todo el mundo haga la carrera que quiera. Pero perdone ya cansa el mismo discurso".

Soy físico y yo creo que a usted nadie le dijo qué no lo fuera. Mi opinión es que todo el mundo haga la carrera que quiera. Pero perdone ya cansa el mismo discurso. — Javier Llorente (@JavierLlorent11) October 13, 2019

"Y a mi madre le decían que para qué iba a mandar a la niña a la universidad. Ah no... que todos ustedes saben más de mi vida que yo", ha espetado López, que ha publicado después un artículo en 'El Economista', en el que da voz a un estudio de la ONU, donde señala la feminización de unas carreras y la masculinización de otras. "Y dejo ya el tema que algunos tenéis la capacidad de ver chungos en todo #MadreDelAmorHermoso", ha sentenciado.

A mi me intentaron convencer de hacer magisterio y a mi madre le decían que para qué iba a mandar a la niña a la universidad.



Ah no... que todos ustedes saben más de mi vida que yo#VengaYa https://t.co/ceXbc0uKGA — Mònica López (@monicalopez_tve) October 13, 2019

Yo soy matemática. Recuerdo como el verano antes de entrar en la universidad habría cambiado la matrícula si hubiese podido de la cantidad de veces que me dijeron que mejor me hiciera maestra u otra cosa más facil. — Coquina (@Coquina43830598) October 13, 2019

Mónica, en mentes Cerradas y "Aserradas" no entra ná. Saludos. — MariAdelaCL.Padilla (@MariaCLorenP) October 13, 2019

Por ello es importante tratar a cada hijo/a individualmente y potenciar sus capacidades por separado.

Nadie es igual a nadie y todos somos unicos e irrepetibles

Raros y especiales — fredandmary (@Alfredo78140389) October 13, 2019