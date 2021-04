Jorge Fernández pone en aprietos al ministro Garzón: "Cómo puede decir semejante barbaridad"

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, pretende impulsar el etiquetado nutricional Nutriscore y pedirá el próximo 30 de abril al comisario europeo que sea obligatorio para todas las empresas europeas. Así lo ha recalcado en RNE, defendiendo esta iniciativa: "Es el etiquetado que más respaldo científico y el que tiene una mejor capacidad para cambiar los hábitos de consumo. Está demostrado que si vas a comprar los cereales. Tienes unos cereales de tipo C y otros tipo B. Y tú sabes que los tipo C tienen más nutrientes negativos. Esto hace que el que produce los tipo C cambie su fórmula para cambiar su producto y que le de un tipo B".

A estas palabras, Jorge Fernández ha replicado de un modo muy contundente.

Cómo @agarzon puede decir semejante barbaridad! Esto es apoyar a la industria alimentaria a cara descubierta. Lo peor de todo es que estas declaraciones no creo q sean por intereses, si no por desconocimiento! Y viniendo de un ministro, no sé que es peor... https://t.co/syJ6qIFRih — Jorge Fernández (@JorgeFdezTV) April 14, 2021

"Cómo Alberto Garzón puede decir semejante barbaridad. Esto es apoyar a la industria alimentaria a cara descubierta. Lo peor de todo es que estas declaraciones no creo que sean por intereses, sino por desconocimiento. Y viniendo de un ministro no sé que es peor", sentenciaba Fernández a través de su perfil oficial en Twitter.

Nutriscore es un etiquetado frontal que resume de modo gráfico la lista de ingredientes que aparece en la parte trasera de los ingredientes. Garzón explica que si "hay exceso de determinados nutrientes pocos saludables como azúcares, sal o grasas aparece más rojo, si no más verde". Jorge Fernández, presentador de 'La Ruleta de la Suerte' ha puesto en entredicho así las palabras del ministro de Consumo y su consiguiente iniciativa para mejorar la salud alimentaria de la ciudadanía española.

Garzón también ha asegurado que el objetivo de vacunación "sigue siendo viable" pese al retraso de Janssen: "Es un cese temporal"

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha afirmado este miércoles que el objetivo de vacunación del Gobierno de España "sigue siendo viable" a pesar de que Janssen haya anunciado que va a retrasar sus entregas tras la paralización en Estados Unidos por la aparición de seis casos de trombos en personas vacunadas con su inyección.

"Sabíamos desde el principio porque habían advertido los científicos que estas alteraciones podrían ser posibles. Tenemos que ver cómo van prosperando los acontecimientos para ver si esto cambia, pero en principio la idea es que no porque lo que hay es un cese temporal", ha señalado Garzón en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.

Según ha explicado el titular de Consumo, el retraso de Janssen no dista del que ya se dio "con anteriores vacunas" y ha anticipado que la vacunación con el medicamento estadounidense "se volverá a retomar".