Las consecuencia que ha tenido para Jorge Javier Vázquez la desaparición de Paz Padilla en 'Sálvame'

Los espectadores de ‘Sálvame’ se encuentran muy expectantes ante la ausencia de Paz Padilla como presentadora. Esto se debe que, el pasado 20 de enero, se fue en pleno directo tras un tenso enfrentamiento con Belén Esteban. Esto se debe a que la colaboradora acusó a la presentadora de ser antivacunas y de no haberse vacuna contra el coronavirus, lo que le sentó muy mal. Como consecuencia, en ese mismo momento, Padilla se marchó del espacio y no se la ha vuelto a ver desde entonces.

La humorista lleva unas semanas sin ponerse al frente del formato, por lo que ya han salido rumores sobre su futuro en el programa. En estos momentos, la actriz se encuentra centrada en su propia obra de teatro, ‘El humor de mi vida’, dado que se encuentra haciendo una gira por España. Este proyecto también ha provocado que sus apariciones en el programa disminuyan. No obstante, hasta entonces, estaba compaginando ambas cosas.

Por este motivo, el programa de Telecinco ha tenido que tomar medidas frente a esta ausencia continuada por parte de la presentadora. La desaparición de Padilla, además de para el programa, también ha tenido consecuencias para Jorge Javier Vázquez. El programa de La Fábrica de la Tele se ha visto obligado a hacer un reajuste de presentadores para ocupar todos los huecos que debía ocupar Padilla.









Vázquez también se encuentra compaginando su trabajo como presentador de Telecinco con su obra de teatro, ‘Desmontando a Séneca’, la que está representando en el Teatro Reina Victoria de Madrid. No obstante, antes de ponerse sobre el escenario, debe ponerse al frente de ‘Sálvame’. Es por esto por lo que el también presentador del ‘Deluxe’ debe abandonar las instalaciones a las 19:00 horas para poder llegar a tiempo al teatro. Ante esto, la dirección del espacio se ha decantado por que sea Kiko Hernández quien coja el relevo.

De esta manera, tras el ‘Sálvame Lemon Tea’ presentado por María Patiño y Terelu Campos, Vázquez cogerá las riendas del programa desde las 17:00 hasta las 19:00 horas, hora en la que tiene que marcharse al teatro. Este plan se lleva a cabo de lunes a jueves, dado que el viernes es Carlota Corredera la encargada de conducir el programa. De momento, sigue en el aire la continuidad de Paz Padilla.









"Su trabajo en ‘Sálvame’ podría haber llegado a su fin"



La pelea de Esteban y Padilla se produjo hace unas semanas. “Estábamos hablando de que Ana Obregón no podía dar las campanadas, fue una conversación de mucho tiempo que extrajeron un trocito de esa conversación en la que yo explicaba por qué estando vacunada, te infectabas. Yo decía que, aunque tuvieras las vacunas no servía para nada, que te podías contagiar, por mucho que tuvieras las vacunas, la gente no se relajara por el hecho de tener el pasaporte Covid", quiso aclarar la humorista sus palabras.

"Cogieron ese trozo y pusieron en las redes eso. No soy negacionista ni nada, las vacunas salvan vidas, yo he pasado la Covid dos veces y recomiendo que se pongan la vacuna… Te llame para darte esta explicación y no me cogiste el teléfono, estarías liada", le decía la humorista a la colaboradora, quien no quiso responder a su llamada al estar muy enfadada por sus declaraciones. "Yo lo único que tengo que decir es que la gente se vacune, lo he vivido en primera persona. La explicación que has dado me parece muy bien, pero me quiero sentar a trabajar… No me creo lo que me está diciendo, por eso no quiero tener ninguna guerra, creo que has metido la pata hasta dentro y creo que no sabes cómo cambiar ", soltaba Esteban sin creerse a su compañera.

"Si tú no te lo crees, me da igual, yo tengo clarísimo que no soy negacionista. Yo creo que te has pasado, de verdad, salir diciendo que yo miento, si quieres vamos a un juzgado y ponemos las pruebas", ofrecía Padilla. No obstante, cuando se tranquilizó la discusión, Esteban insistió en que “piensa que no está a favor de las vacunas”: “Mira Paz, la que te has metido has sido tú haciendo ese vídeo. No me eches a mí ahora la culpa. Así que a mí no me digas, la que ha hecho el vídeo eres tú. Y las caras de Anne y María del Monte eran un poema“. Fue en ese momento cuando Padilla, desbordada por la situación, abandonó su puesto de trabajo: “Estoy flipando, yo paso”.

Desde entonces, no se ha vuelto a ver a Padilla por las instalaciones de Mediaset. “Su trabajo en ‘Sálvame’ podría haber llegado a su fin. La decisión la ha tomado ella misma”, ha comenzado señalado la revista ‘Lecturas’ tras recordar la manera en la que la actriz se fue del plató. “Los responsables de La fábrica de la tele quieren que la presentadora se replantee la situación y regrese, algo que parece que Paz no está dispuesta a hacer”, ha afirmado el mencionado medio, dejando claro que su discusión con Esteban podría su poner su adiós al programa.