Las conmovedoras palabras de Patricia Pardo a Ana Rosa Quintana tras recoger un premio: "Es agridulce"

La actual sustituta de Ana Rosa Quintana en 'El programa de ana Rosa', Patricia Pardo, está en una racha personal bastante positiva. Su trabajo como presentadora y el resto de su vida personal marchan en buen camino. Tanto es así que, el pasado viernes 3 de junio, la periodista recogió el Premio Antena de Plata. Lo más emotivo de este momento han sido, sin duda, las preciosas palabras que le dedicó a Ana Rosa.





La presentadora ha estado ausente varios meses por sufrir un cáncer de mama, que acaba de superar. Está previsto que para el próximo mes de septiembre vuelva a incorporarse a su programa en Telecinco. Y es que Patricia Pardo decidió aprovechar el momento de la entrega de su premio, otorgado por la Asociación de Profesionales de Radio y televisión de Madrid, para hablar de las cinco mujeres de su vida. Entre la emoción del momento, no se olvidó de mencionar en su discurso a su compañera Ana Rosa.

"Mi primera mención es para ella"

"Es un momento agridulce en lo laboral porque es insustituible, pero sí guardarle sitio a una mujer que yo creo que es la mejor. Es la verdadera alma de la televisión", decía con lágrimas en los ojos. "Mis compañeros saben que estamos en un momento duro porque nos falta desde hace meses. Siempre digo que es como ir a una fiesta de cumpleaños en la que todo está perfecto, pero falta la cumpleañera. A nosotros nos falta ella. Mi primera mención es para ella. No es consciente de la lección de periodismo y vida que me ha dado durante 12 años que llevo a su lado", comentó.





No obstante, esta no fue la única mujer de la que habló. A pesar de que su padre también estaba en el acto de entrega de premios, se disculpó con él por no mencionarle. Primero se dirigió a su madre, diciendo que fue una persona muy importante en su elección del periodismo. "Cuando era pequeña, yo era muy cohibida y no era capaz de expresarme y mi madre me dejaba notitas y yo le contestaba", contó.

Después habló de su hermana, con la que jugaba a imitar a Julia Otero. Como era de esperar, dedicó su premio a sus dos hijas pequeñas: Aurora y Sofía. Finalmente, hizo una mención especial a su abuela, puesto que ha sido "la persona que ha fraguado mi carácter", dijo.