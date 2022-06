Las condiciones del contrato de confidencialidad que Chenoa he hecho firmar a los invitados de su boda

Empieza la cuenta atrás para la boda de Chenoa y Miguel Sánchez Encinas, que, supuestamente, se celebrará este jueves en Mallorca. Sin embargo, a pesar de que quedan poco más de 24 horas para el evento, el secretismo continúa rodeando al que promete ser el día más feliz en la vida de la cantante. Tras casi tres años de espera, la única información que se conoce es que la artista se dará el 'sí quiero' en una boda íntima, por lo que no habrá silla para todos sus compañeros de 'Operación Triunfo'.

La boda estaba planeada para 2019 como una gran celebración, pero, como consecuencia de la pandemia, la cantante ha tenido que cambiar sus planes de cara a 2022. Es por esto por lo que Chenoa ha tenido que reducir su lista de invitados a 100 personas y se ha decantado por prescindir de sus compañeros de 'OT 1'. Esto ha dado mucho que hablar, por lo que muchos medios del corazón están pendientes de cuál será la lista definitiva de invitados y de la reacción de los que han sido descartados.

Es por esto por lo que la cantante ha decidido establecer un contrato de confidencialidad que han tenido que firmar sus invitados, además de para preservar la jugosa exclusiva que se dice que ha firmado con su revista de cabecera. "Los novios han hecho firmar a sus invitados un contrato de confidencialidad para recibir la invitación con el horario y lugar de la ceremonia", informan desde 'Ya es mediodía'.

Esto ha llamado mucho la atención de sus seguidores, dado que Chenoa siempre ha asegurado que los concursantes de 'OT 1' son sus amigos del alma y forman una gran familia. Por el momento, solo se conoce que serán Natalia y Gisela quienes asistirán a este importante evento. Mientras que Manu Tenorio, Rosa o Nuria Fergó ya han confirmado que no estarán a su lado.









Los invitados de su boda

"Yo sé que voy a estar ahí, en su día especial, porque estamos siempre juntas todo el año. Entonces, ese día no podía faltar", confirmaba Natalia por su parte. "Por ahora sigo aquí en Madrid", afirmaba Natalia ante la pregunta de cuándo viaja a Palma para la boda. "No sé nada, no sé nada. Hace mucho que no hablo con ella. Yo la dejo ahí con sus cositas", agrega sobre los detalles del evento, dejando claro que no sabe nada a tan solo dos días de la supuesta fecha. A pesar de ello, la cantante sí ha confirmado que ya está eligiendo su vestido: "Tengo dos opciones y hasta última hora... Son colores de tendencia, ya lo veréis. Me lo están cosiendo".

"Yo voy a estar a su lado sea como sea", aseguraba Gisela, quien se rumorea que cantará en el desenlace. A pesar de ello, Gisela no se han pronunciado respecto a la fecha y ha desmentido que vaya a cantar en el desenlace. Por el momento, parece que ellas serán las únicas triunfitas en asistir. "Por el covid, va a hacer algo muy chiquitino", decía Rosa. "No voy, no podemos ir todos. Hay tiempo para celebrarlo más veces, lo ha dicho ella", opinaba Nuria Fergó.

"No, yo no voy. Lo habrán hecho más íntimo, lo normal", decía Verónica Romero. "Cuando la hacía aquí, me invitó. Nosotros también pensamos en darle una sorpresa y todas las chicas íbamos a hacer la despedida de soltera. Y, al final, llegó el covid y no pudimos hacer nada. Ahora, ella prefiere hacerlo así y a mí me parece muy bien", aseguraba Mireia. "No, no voy. Todavía no me lo ha dicho", señalaba Javián sobre la cena paralela que organizará Chenoa para celebrar su matrimonio con sus compañeros de 'OT'. A pesar de todo el revuelo, parece que los triunfitos lo entienden y no guardan ningún tipo de rencor a Chenoa.