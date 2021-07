Kiko Rivera desvela la cantidad exacta de dinero que tiene en el banco: "Para que vivamos el resto de mi vida"

La noche del miércoles, Kiko Rivera visitó por primera vez 'La Resistencia'. El artista protagonizó una entrevista llena de risas que se convirtió en una de las más llamativas por su protagonista y por las conversaciones que se pusieron sobre la mesa. Esto se debe a que, como es costumbre en el programa de David Broncano, la conversación comenzó a desviarse de lo profesional y se comenzó a hablar de todo menos de los proyectos del invitado.

El DJ se mostró muy sincero en todo momento y no dudó en responder a la pregunta de cuánto dinero tiene. A pesar de haber pasado momento complicados, tal y como contó en el 'Deluxe', reconoció que actualmente tiene dinero suficiente para vivir bien y mantener a su familia.

“Tengo dinero suficiente para que tanto mis hijos como yo vivamos el resto de mi vida, si me muero esta noche, claro”, declaró el invitado, dejando claro que sus intervenciones en Telecinco y su trabajo como músico y streamer le han permitido ahorrar. Contando también con que su mujer, Irene Rosales, es una colaboradora habitual de 'Viva la vida'.

Tras dar esta primera explicación para que la gente intuyese que cuenta con una gran cantidad de dinero en su cuenta bancaria, el entrevistado decidió ser más concreto. Acto seguido, el hijo de Isabel Pantoja dio la cifra exacta de cuánto dinero tenía, una actitud que el presentador aplaudió. “Tengo en el banco, sin contar patrimonio porque no me lo han dado, como un millón y medio de euro más o menos”, confesó Rivera.

Por otro lado, aunque Rivera aseguró estar muy contento por participar en un programa en el que no interesase su vida privada, se terminó hablando de sus problemas familiares, aunque entre bromas. El músico se sinceró sobre su pasado con las drogas: "A mis hijos les pilló muy pequeños esa época. Espero que no lo recuerden, pero ya se encargará Telecinco de recordárselo".









Asimismo, aprovechó para lanzar una pulla a otra familiar con la que ha tenido un conflicto recientemente y a quien quiere apartar de su vida, su prima Anabel Pantoja. "Yo tengo más problemas que un cuadernillo Rubio, pero soy feliz. Me he quitado un gran peso de encima, a mi prima", señalaba el entrevistado.

El polémico regalo que Kiko Rivera dio a Broncano

No obstante, lo que más llamó la atención fue el regalo que Rivera entregó a Broncano. El DJ quiso recuperar la muñeca que Omar Montes dio al presentador en su visita al programa de Movistar+, la que supuestamente robó de Cantora cuando mantenía una relación con Isa Pantoja. "Creo que esa muñeca nunca ha estado allí, pero Omar sí que ha ido porque era el novio de mi hermana, y cuando le vi entrar pensaba que venía a robarnos", contó el músico, recordando el momento en el que conoció a la expareja de su hermana.

"La quiero para sacarla en un videoclip", afirmó Rivera, dando un motivo por el que quería recuperar la muñeca. "Te hago entrega de algo de lo que todo el mundo habla, que me ha traído muchas cosas buenas, pero también muchas malas. Es algo muy importante para mí... ¡Las llaves de Cantora!", le informó el invitado al presentador, diciendo que se las daba a cambio de la muñeca.

"Esa llave abre una puerta de la finca, de dentro o de fuera. Es el 46,7% de Cantora", señaló Rivera. "Vamos juntos", dijo entonces el conductor del espacio, un oferta que el DJ tuvo que rechazar. "Yo no voy ni muerto, estoy en la lista negra", declaró el entrevistado entre risas. "Ojo que me planto allí este verano... Si veo que no hay nadie, te aviso para que vengas", reaccionó Broncano. El comunicador aceptó el trato y devolvió a Rivera la muñeca que le regaló el cantante.