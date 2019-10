Kiko Jiménez revela todos los detalles sobre su ruptura con Gloria Camila

Kiko Jiménez no había salido de la casa de Guadalix de la Sierra y ya estaba dando titulares sobre su pasado. El novio de la ganadora de 'Supervivientes 2018' y 'GH 16', Sofía Suescun, ha revelado la conversación que tuvo con Rocío Flores tras la finalización de la relación con Gloria Camila, hija de José Ortega Cano: "A pesar de que su tía y yo lo dejamos, fue la primera que me mandó un mensaje. Me decía que era un aprovechado más de la familia".

El exconcursante del 'Gran Hermano' de famosos ha confesado que no le gustó nada la reacción de la nieta de Rocío Jurado, que le reprochó el propio Antonio David Flores: "Aquello estuvo fuera de lugar, su padre me lo reconoció. Me pareció feísimo, no me lo merecía". Sin embargo, ha asegurado que no le guarda ningún rencor a su expareja: "Ha tenido una vida difícil. La conozco mucho y la he visto sufrir muchas veces".

"Estoy enamorado de ella"

El 12 de octubre Kiko Jiménez ha entrado al plató de 'Sálvame' tras el desgarrador testimonio de Diego Matamoros sobre el tonteo entre el exconcursante de 'GH VIP 7' y su esposa, Estela Grande. El novio de Suescun ha confesado lo que siente 'realmente' por las dos mujeres que han marcado su vida en los últimos meses.

"Me ha dado pena. He vivido una situación muy diferente. A mí me gustaría decirle, ya que ahora mismo no puede hablar con Estela, que para nada ha sucedido lo que parece que se ha visto", ha comentado Jiménez sobre lo que ha dicho Diego.

ENCUESTA: ¿Ha utilizado Kiko primero a Sofía para entrar en “Gh Vip” y después a Estela para ganar potencia mediática? #liberadikos

❤️Utilización máxima

��Lo dudo — Sálvame Oficial (@salvameoficial) October 11, 2019

Kiko ha recriminado a la organización de 'Gran Hermano' la forma en la que han enfocado su relación con Estela: "Cuando llegué a la gala me gustaría haber visto algún vídeo en el que no me trataran como un montajista. Si yo hubiera querido hacer algún montaje en cuatro años de relación con Gloria, ¿te crees que no hubiera llamado a la prensa cada dos por tres? ¿Cuántos escándalos podría haber hecho yo si lo hubiera querido? Yo tengo muchas más tramas en el concurso que la de Estela, aunque me cae muy bien".

Carlota Corredera, presentadora del programa vespertino de Telecinco, le ha recordado que ha reconocido en la gala que cree que Estela se siente atraída por él. Ha sido entonces cuando ha desvelado sus 'verdaderos' sentimientos: "Lo dije porque me sentí acorralado y presionado a decir algo que en realidad no tenía por qué decir. Estela es una niña monísima, pero de ahí a que me guste, no. Me gusta Sofía. Estoy con Sofía y estoy enamorado de ella".

"No teníamos ni idea de que lo que estábamos viviendo se estaba extrapolando fuera como una historia de amor. Para mí Estela esta semana ha sido una persona a la que sentía como un apoyo muy importante para mí, y yo creo que era mútuo. Hablábamos de Diego y yo le he contado muchas historias de Sofía", ha aclarado.