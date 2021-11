Kiko Hernández interrumpe a Sonsoles Ónega y hace lo nunca visto en 'Ya es mediodía': "¿Qué hace aquí?"

Este martes, Sonsoles Ónega volvió a formar parte de la parrilla de Telecinco al frente de 'Ya es mediodía'. Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política, en cómo se encuentra La Palma a raíz de la erupción de Cumbre Vieja y en el aumento de contagios por coronavirus, la presentadora dio paso al 'Fresh', espacio del programa dedicado a la crónica social.

Cuando se encontraban haciendo la sección, de pronto Kiko Hernández entró en plató en pleno directo, interrumpiendo así el programa. Ante esto, la presentadora se quedó totalmente descolocada al no esperar ver a su compañero de cadena entrando en su programa. Ónega se encontraba a punto de despedir el espacio cuando Hernández cortó el 'Fresh'.

"¿Qué hace Kiko Hernández aquí?", preguntaba la conductora del espacio de Telecinco, sin dar crédito ante lo que estaba pasando. "Robar", aseguraba entonces Marta López. "¿Robar? ¿Perdona?", quiso saber la periodista para entender qué pasaba. "Ha venido por unas deudas pendientes que tiene con Marta López", corroboraba Miguel Ángel Nicolás. "¿Algo que debamos saber en el plató de 'Ya es mediodía'?", quiso saber Ónega, mientras se veía al colaborador de 'Sálvame' rebuscando en el bolso de López.









"¡Le está metiendo la mano en el bolso!", exclamaban los tertulianos. "¿Qué es para la lotería?", se preguntaban los tertulianos en el plató, totalmente desconcertados por la interrupción de su compañero de 'Sálvame'. Dado el revuelo, la presentadora pidió a su compañera que se levantase para ayudar a su amigo a encontrar lo que buscaba en su bolso.

"¿Pero qué haces?", exclamaba López a Hernández al ver cómo abandonaba el plató con un billete de 50 euros en la mano. "Pero pídemelo", le reprochaba ella. "Que no me funciona la tarjeta y le he tenido que coger 50 euros", Kiko Hernández a todos los presentes en ‘Ya es mediodía’. "¿Qué donde vas con los 50 euros?", le preguntaba López muy confusa. "Que me voy", la ignoraba Hernández.

"Viva el fresh exprés VIP exprés", soltaba el comunicador antes de abandonar el plató de 'Ya es mediodía', haciendo referencia a la última sección del programa dedicada al corazón. No obstante, la presentadora se tomó bien la broma y no puedo evitar reírse por lo que acababa de pasar: "¡Adios Kiko!". "No sé que va a hacer con 50 euros en Mediaset porque el café vale 0,40", zanjaba Ónega para despedirse de los espectadores, todavía confusa por lo que acababa de pasar.