Kiko Hernández estalla contra Emma García y recuerda cómo fue trabajar con ella: "Palabras muy fuertes…"

Kiko Hernández se ha convertido en uno de los protagonistas de estas últimas semanas en 'Sálvame'. Esto se debe a que se encuentra en pleno conflicto con Terelu Campos. La semana pasada, el colaborador de Telecinco no pudo evitar saltar contra la concursante de 'Masterchef': "Estoy harto de su clasismo, de que sea tan déspota, sea tan digna para lo que quiere y para lo que le interesa".

Sin embargo, el tertuliano no pareció desahogarse lo suficiente y confesó que no le tragaba ni a ella ni a su hija, Alejandra Rubio. Incluso acusó a la hija de María Teresa Campos de contagiarse de coronavirus por "andar lamiendo barras de bar". El pasado fin de semana, Terelu aprovechó para responder a quien fue su compañero en 'Viva la vida': "Voy a consultar con quien tenga que consultar", aseguraba, dejando caer que iba a emprender acciones legales.

El programa presentado por Emma García no quiso recordar las palabras de Hernández, pero la presentadora quiso mojarse sobre lo sucedido y dio un toque de atención al colaborador de 'Sálvame': "Esas palabras que se escucharon están absolutamente fuera de lugar, no te las mereces ni tú ni nadie".

Estas palabras de García a quien fue su compañero, fueron recordadas en 'Sálvame' y el colaborador no pudo evitar reaccionar y mandar un mensaje a la presentadora de Telecinco: "Palabras muy fuertes… Hombre, he trabajado contigo seis años en 'A tu lado' y me has escuchado las mismas". "¿Eso para quién va?", quiso saber Jorge Javier Vázquez, muy sorprendido por la reacción del tertuliano. "Para Emma", confirmaba el colaborador, haciendo referencia a cuando trabajó con ella.









"Lo que he dicho de Emma es una chorrada"

"Yo quiero decir algo de Emma", comenzaba diciendo Kiko Matamoros tras la pausa publicitaria, pero sus compañeros no le hicieron caso y Hernández volvió a tomar la palabra. Consciente del revuelo que podían provocar sus palabras sobre García, el colaborador quiso recular: "Lo que he dicho de Emma es una chorrada, antes se hacía una televisión totalmente distinta a la que se hace ahora".

Acto seguido, retomó el tema de la posible demanda de Terelu Campos y no se cortó al responderla: "Si quiere poner una demanda está en todo su derecho de ponerla. Es más, no lo consultes, pon dos demandas, por si una se pierde". "Gano más en costas que viniendo a 'Sálvame' y vendiendo aceitunas. Pónmela tú y ya vamos a los 120.000", haciendo referencia a las demandas que ha ganado este año, por lo que bromeó con crear un “buffet de demandas”.

