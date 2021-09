El aviso de Karlos Arguiñano por un producto muy común que viene de China: "¡Que lo sepamos!"

Este miércoles, Karlos Arguiñano encendía (como viene siendo habitual) los fogones de su programa gastronómico en Antena 3. Un formato que tiene un gran seguimiento por parte de la audiencia española y que ha dejado momentos como este. El chef habló sobre lo necesario que es adquirir ajo español y no el que proviene de otros países, como China. Estas eran sus palabras exactas. "Se lo he dicho a mi cuñado Josetxo, que tiene una frutería y vende muchos ajos. Le he dicho oye, tengo unos ajos que categoría. Lo tienes que mirar, porque son de una calidad buenísima y me da mucho gusto que hayan ajos en España que podamos disfrutarlos de esta manera".

Además, añadía continuando su reflexión que "parece que viene mucho ajo de China, y yo no digo que no haya que venderlos pero que sepamos que estamos comprando ajos españoles, que son de una calidad extraordinaria pero que, hombre, miremos antes por lo nuestro".





El cocinero ha defendido así la importancia de adquirir productos españoles que forman parte de platos maravillosos con una impronta propia. El sello de nuestro país, una gastronomía muy seguida también fuera de nuestras fronteras. Es la naturalidad del presentador lo que siempre ha gustado a la audiencia, dado que muestra sus elaboraciones mientras habla de todo, lo que aporta cercanía para sus seguidores.

Ya hace una década que la dieta mediterránea fue declarada patrimonio inmaterial de la Humanidad y los beneficios de esta alimentación se asocian ahora al microbioma intestinal y su influencia en un envejecimiento saludable. Seguir durante un año una dieta mediterránea potencia los tipos de bacterias intestinales relacionadas con el envejecimiento "saludable" además de reducir las asociadas a la inflamación dañina en las personas mayores, según un estudio que publicaba la revista Gut, del grupo The British Medical Journal. De hecho, los resultados observados fueron independientes de la edad o el peso (índice de masa corporal), los cuales influyen en la composición del microbioma.

Por ello, consumir productos muy "nuestros", como el ajo, provoca grandes beneficios en nuestra salud. Algo que defiende siempre, a capa y espada, el conocido chef español.

Los trucos del reputado cocinero vasco para mejorar las recetas y algunos de los platos más tradicionales siempre ha gustado mucho a sus fieles espectadores, ya que resultan ser muy efectivos. Karlos Arguiñano, hace escasas semanas, hablaba de uno de sus trucos mejor guardados para hacer el huevo frito perfecto, dado que considera que "es un arte".

"Aceite suave, que no esté muy fuerte el aceite", explicaba el presentador de 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano', mientras rompía el huevo y lo despositaba sobre una sartén con el aceite no muy caliente, tal y como ha aclarado. "Lo dejamos caer", señalaba, haciendo referencia al huevo. Acto seguido, limpió las cáscaras que se le habían caído con mucha delicadeza para mantener intacta la yemas.

"Suavecito, con el aceite que no esté muy fuerte. Con mimo. Cuando ha cuajado un poquito, se puede mover y ya le podemos echar aceite por encima para que se vaya haciendo por arriba", decía con su particular sonrisa.