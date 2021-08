Karlos Arguiñano explica el truco infalible para hacer el huevo frito perfecto

Karlos Arguiñano es un popular cocinero televisivo que se caracteriza por ofrecer ricas recetas a los espectadores mientras cuenta chistes, analiza la actualidad o cuenta anécdotas de su vida en 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano'. Es la naturalidad del presentador lo que siempre ha gustado a la audiencia, dado que muestra sus elaboraciones mientras habla de todo, lo que aporta cercanía para sus seguidores.

Asimismo, sus trucos para mejorar las recetas y algunos de los platos más tradicionales siempre ha gustado mucho a sus fieles espectadores, ya que resultan ser muy efectivos. Karlos Arguiñano ha vuelto a ponerse frente a las cámaras para desvelar uno de sus trucos mejor guardados para hacer el huevo frito perfecto, dado que considera que "es un arte". Además de explicar cómo hacerlo "con puntilla o sin ella".

"Vamos a hacer un huevo sin puntillas", adelantaba el cocinero en su espacio de Antena 3. "Aceite suave, que no esté muy fuerte el aceite", ha explicado el presentador de 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano', mientras rompía el huevo y lo despositaba sobre una sartén con el aceite no muy caliente, tal y como ha aclarado. "Lo dejamos caer", señalaba, haciendo referencia al huevo. Acto seguido, limpió las cáscaras que se le habían caído con mucha delicadeza para mantener intacta la yema.









"Mirad, con aceite suavecito se va haciendo así el huevo", señalaba. El aceite no estaba muy caliente y no salpicaba, por lo que el huevo se iba haciendo muy lentamente. Como consecuencia de la baja temperatura del aceite, el cocinero optó por no tocar la sartén ni echarle el aceite por encima, tal y como estamos acostumbrados. "Suave, despacito, despacito y, así, no le salen puntillas", aclaraba. "Quería enseñaron cómo hacer un huevo sin puntillas", remarcó.

"Suavecito, con el aceite que no esté muy fuerte y está es la manera de hacerlo. Con mimo", insistía. "Cuando ha cuajado un poquito, se puede mover y ya le podemos echar aceitito por encima para que se vaya haciendo también por arriba", comentaba. "¿Sencillito no? Así sería sin puntillas. Escurrimos y a la fuente", ha concluido.









Huevo con puntilla

Acto seguido, el chef se ha dispuesto a enseñar otra manera de hacer el huevo frito y ha explicado cómo cocinarlo "con puntilla". "Ahora queremos hacer un huevo con puntillitas", introdujo el presentador. "Le damos calor", indicaba, refiriéndose a que se subiese la temperatura del fuego para poder utilizar un fuego a mayor temperatura. "Veis que estoy dejando que se caliente bien el aceite. Bien calentito", insistía.

"Siempre hay que cascar fuera del recipiente", aconsejaba Arguiñano para, acto seguido, romper el huevo y echarlo sobre la sartén y el aceite caliente. "Y empieza la puntilla a fabricarse", apuntaba, mientras se veía cómo el aceite saltaba y se hacía el huevo más rápido que antes. "Estos son los huevos de Arguiñano, con dos yemitas mínimo", apuntaba.

Al terminar, el conductor del espacio de Antena 3 mostró los dos huevos diferentes y dejó claras las diferencias que hay entre un cocinado u otro. "Yo en el manejo del huevo soy un experto", declaró con su habitual sentido del humor.