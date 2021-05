Karina sorprende a Joaquín Prat en 'Cuatro al día' con una anécdota sobre su padre: "Ay, con tu padre"

El pasado sábado, Blas Cantó se subió al escenario de Eurovisión como representante de España y quedó antepenúltimo. El cantante interpretó 'Voy a quedarme', una balada dedicada a su abuela para representar al país. No obstante, a pesar del esfuerzo, Italia fue elegida la ganadora del año gracias a la llamativa actuación de la banda Måneskin.

Tras el resultado, Karina, subcampeona del festival en otra edición, se mostró muy indignada y no dudó en señalar a RTVE como culpable del resultado. A pesar de ello, en todo momento alabó el talento de Blas Cantó y reconoció su esfuerzo, además de su nivel vocal. La cantante ha pasado por diferentes medios para manifestar su enfado, por lo que también realizó una conexión en directo con 'Cuatro al día'.

El puesto en el que ha quedado España, repitiendo el resultado de los años pasados, ha hecho que mucha gente se plantee si compensa que nuestro país se presente al mencionado festival. Dado el revuelo, Joaquín Prat ha querido conocer la opinión de Karina, quien vivió Eurovisión muy de cerca y sabe cómo funciona. Ante esto, la exganadora del festival opinó que cree que la solución es hacer un cambio de estrategia.

"Si seguimos así, así no vamos a ninguna parte. Ir por ir no puede ser. Hay que ir con espíritu de competición, no digo que vayamos a ganar, pero hay que ir con ese espíritu. No solamente por parte del interprete ni de los autores de las canciones, sino por parte de toda la delegación de Televisión Española. Hay que apostar por lo nuestro, hay que apoyar lo nuestro", aseguraba la entrevistada.









Sin embargo, quiso dejar claro que “Blas Cantó es un cantante maravilloso”: “Es maravilloso, eso lo demostró con creces. La canción, una balada. Bueno, está bien, como cuando ganó Portugal. También fue una balada muy dulce y muy bonita. Pero la delegación, un poquito de por favor. Que pongan rayos, luces, un camino de estrellas y veinte muchachos o muchachas bailando... Algo. Algo que la gente piense 'oh, que cosa tan bonita", se quejó Karina, explicando que se debería hacer una mejor puesta en escena si quieren ocupar mejores posiciones y sorprender al público.

“¡Que lo quiero!"

A raíz de eso, el conductor del espacio de Cuatro quiso recordar con la entrevistada algunos de los momentos de su edición, concretamente unas “imágenes de la juega flamenca”. "El otro día me pasaron unas imágenes preciosas de la juerga flamenca de tu año, del 71, en el que había una persona muy querida para mi", señaló Joaquín Prat.

"Ay, con tu padre”, exclamó Karina muy emocionada al saber de que fotos estaba hablando. “¡Que lo quiero!", insistía, dejando claro la admiración que siente por el padre de Prat y el gran recuerdo que guarda con el mítico presentador de 'El precio justo' en los años 90.

"Entonces si que se hacía trabajo previo de la delegación con todos ahí la juerga flamenca que montasteis", señalaba el presentador entre risas y muy sorprendido por la reacción de la entrevistada. "Estuvimos ahí bailando, dale que te pego. Claro, si es que hay que apostar", recordó Karina, muy emocionada.