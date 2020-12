La justificación de Irene Montero a Gonzo en 'Salvados' para 'suavizar' los escraches de Podemos

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha sido protagonista este domingo de una nueva edición de 'Salvados', el programa de la 'La Sexta' presentado por Gonzo y en el que se analizan diferentes perspectivas relacionadas siempre con el ámbito de la política.

En esta ocasión, la edición de este domingo ha sido dedicada a los movimientos de la ultraderecha, con un claro protagonismo para Vox y con la idea de que varios rostros conocidos de la izquierda de nuestro país como el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, o la ministra de Igualdad, Irene Montero, explicasen los ataques que han sufrido en primera persona.

Las reflexiones de Ábalos y Montero sobre los escraches

En este sentido, Gonzo preguntaba en primer lugar a Ábalos sobre si los ataques que sufren los políticos es algo que está relacionado de forma directa con el cargo, pregunta a la que el ministro ha respondido de la siguiente manera: "No tiene que ir, no lo demos por natural. No lo naturalicemos. Me estoy sorprendido de lo mucho que lo estamos naturalizando, no es bueno para la sociedad".

Tras esta reflexión llegaba el turno de Irene Montero, a la que se la ha preguntado sobre el concepto 'Jarabe democrático', un término muy utilizado por Pablo Iglesias para justificar los escraches que ciertos políticos del Partido Popular, entre ellos Cristina Cifuentes o Soraya Sáenz de Santamaría, sufrieron en primera persona antes de que Podemos entrara en el Gobierno. En esta dirección, Montero lo ha justificado de la siguiente manera: "Que forman parte (los escraches) de la movilización democrática y que son un pilar de la democracia, el derecho de reunión y de manifestación, y que los escraches se enmarcan en eso no es algo que entonces lo dijo Pablo Iglesias, lo dijo la Justicia de nuestro país".

La justificación de Montero en 'Salvados' sobre los escraches

Por último, Gonzo pregunto a Irene Montero sobre las principales diferencias que existen entre los escraches realizados a miembros del Partido Popular u otras formaciones políticas y los que se realizan a miembros de Unidas Podemos: "No son escraches, es acoso. La primera diferencia y la más importante es la duración. Los escraches tenían una duración muy acotada, a veces de minutos, esto lleva ocurriendo durante siete meses".

Irene Montero ha denunciado en más de una ocasión las manifestaciones que se producen en los aledaños de su casa en Galapagar, concentraciones que se han venido realizando desde el comienzo de la desescalada y que se producen como crítica a la gestión que el Gobierno de Sánchez e Iglesias están haciendo de la pandemia. Estos actos llevaron a la titular de Igualdad a denunciar incluso a varias personas.

