Juego de Tronos 8x06: El final de las luchas por el trono

Se acabó, Juego de Tronos ha llegado a su fin. 2.955 días y 73 capítulos después ha llegado a su fin la serie de la que (casi) todo el mundo habla, y no es para menos, ha llegado a su fin una serie que ha roto los esquemas de las series de televisión, convirtiendo cada capítulo en una pequeña película. A partir de aquí se vienen SPOILERS del último capítulo, si no has visto el desenlace aún, para de leer.

LAS RUINAS

El final agridulce prometido por los guionistas comienza con Tyrion caminando por las ruinas de Desembarco del Rey, lo que fue la gran capital de los Siete Reinos ahora no es más que escombros y cenizas que caen del cielo. En este paseo Tyrion está acompañado por Jon y Davos, y juntos se horrorizan de toda la destrucción y cuerpos quemados que se encuentran por el camino. Tyrion se separa para buscar los cuerpos de sus hermanos, y Jon se encuentra con una de las consecuencias de la guerra, Gusano Gris ejecutando a generales Lannister por el simple hecho de que “siguen respirando”.

LA REINA DRAGÓN

Seguimos con Daenerys, que aparece en escena representada como la “reina dragón” que Olenna le dijo que debía ser en el pasado. Se presenta en lo alto y comienza a dar un discurso a su fiel ejército formado por los rectos inmaculados y los salvajes Dothrakis, los únicos que han sido fieles a su reina durante todo este tiempo. En este discurso "Danny" nombra a Gusano Gris Maestre de la Guerra, efectivamente, la guerra no ha acabado.

“A veces, el deber es la muerte del amor”

Tyrion llega y reconoce haber ayudado a escapar a su hermano y le echa en cara el haber acabado con gente inocente, acto seguido renuncia a ser Mano del Rey (reina en este caso) y es encarcelado. Jon acude a visitarle y Tyrion le acaba de abrir los ojos sobre Danny. Jon sigue mostrando que fue educado por Ned Stark y mantiene su palabra, Daenerys es su reina. Pero, al igual que a Ned, hay una cosa que le pesa más que el honor y es la familia, y Tyrion lo sabe. Él es el verdadero heredero al trono y sus hermanas nunca estarán seguras mientras Daenerys sea la reina.

En esta conversación aparece también una de las mejores frases del capítulo “el amor es la muerte del deber” dice Jon, recordando las palabras que le dijo en el pasado el maestre Aemon, a lo que Tyrion le responde “a veces, el deber es la muerte del amor”.

EL TRONO DE HIERRO

La historia vuelve a Daenerys en la sala del trono de hierro. La visión de la Casa de los Eternos se ha cumplido, es la "reina de las cenizas", y, lejos de rechazarlo como hacía en el pasado, no le importa. Jon aparece y le recrimina la matanza indiscriminada y le pide compasión, Danny se defiende y afirma que no se puede ocultar tras la piedad. La reina está decidida a llevar el bien al resto del mundo, su bien.

Daenerys le pide a Jon que rompan la rueda juntos, pero a Jon no le gusta su forma de romper esta rueda y en medio de un beso con Danny le clava un puñal en el pecho. Drogon nota que algo malo ha pasado y vuela hasta la sala del trono. El dragón comprueba que su madre está muerta y decide acabar el trono de hierro, que acaba fundido. Acto seguido se lleva volando el cuerpo de khaleesi, nadie sabe dónde.

UN NUEVO ORDEN

La historia vuelve unas semanas más tarde con el juicio de Tyrion. Ante la falta de un gobernante, tiene enfrente a las personas más importantes de los Siete Reinos. Tyrion propone que se elija al nuevo rey entre los allí presentes, pero no se ponen de acuerdo. Sam propone que en la votación participen todos los ciudadanos, está proponiendo la democracia, lo que es recibido entre risas “deberíamos dar voto a los perros”, dice alguno.

Es entonces cuando llega el gran momento de Tyrion, que, tras un gran discurso, propone a Bran como candidato a gobernar los Siete Reinos. Todos parecen estar de acuerdo en estar bajo el reinado de Bran menos Sansa, que quiere que el Norte sea independiente y así se lo concede el nuevo Rey.

Bran el Tullido, primero de su nombre, es nombrado Rey. El nuevo rey elige a Tyrion como Mano del Rey, ante la decepción de Gusano Gris que esperaba otro destino para él. Por otro lado, deciden que el castigo para Jon sea enviarlo al muro, un término intermedio entre la condena a muerte que defendían Yara y Gusano Gris y la libertad que exigía Sansa y el ejército norteño que se encontraba a las afueras de la ciudad controlada por los inmaculados.

EL FINAL

Jon acepta su castigo y se despide de sus hermanos. Arya entonces hace pública su intención de viajar allí donde no ha viajado nadie, al oeste de Poniente.

Brienne, nueva Guardia Real, llena la página de Jamie en el libro de las hazañas para que no sea simplemente el matarreyes, y acaba escribiendo “murió protegiendo a su reina”.

El nuevo consejo que gobernará los Seis Reinos (Invernalia es independiente) aparece en pantalla. Tyrion es el primero en aparecer, y justo después aparece el resto de integrantes: Brienne, Sam (convertido en maestre) que trae el libro ‘Canción de Hielo y Fuego’, Bronn (que es el que mejor ha escuchado a Meñique y ha utilizado el caos como escalera, convirtiéndose en consejero de la Moneda) y Davos (consejero de Barcos). Además Podrick es el encargado de llevar la silla de ruedas de Bran.

Sansa es coronada como Reina en el Norte con el apoyo de todos los norteños, un puesto que se ha ganado a pulso y que nadie puede merecerse más.

Y, finalmente, Jon llega al muro donde es recibido por Tormund y Fantasma, que al fin recibe el cariño que se merece. La escena final es Jon, convertido en el Lord Comandante número 1.000, junto con el resto del pueblo libre atravesando el muro y dirigiéndose hacia el Norte, el verdadero Norte en el que fue realmente feliz con su verdadero amor, Ygritte.