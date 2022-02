Juanra Bonet confiesa el problema que sufre según va cumpliendo años: "Es muy humillante"

'Pasapalabra' es el concurso más visto y seguido de Antena 3. Asimismo, es el espacio líder en su franja horaria al sumar más de un 20% de share de media, logrando dejar en la sombra a 'Sálvame'. Desde que se fue de Mediaset, el formato no ha dejado de dar alegrías a Atresmedia, gracias a que ha alcanzado grandes datos de audiencia. Por este motivo, dado que da paso al informativo, también ha logrado que Vicente Vallés supere a Pedro Piqueras cada noche. Logrando así que Atresmedia mantenga el liderazgo tras arrebatar el primer puesto a Mediaset.

Actualmente, el duelo está formado por Orestes y Jaime. Orestes se ha convertido en el concursante estrella del momento, dado que es el que más tiempo lleva enfrentándose al Rosco tras la victoria de Sofía. Sin embargo, gran parte de la audiencia asegura que Jaime es el rival que más difícil se lo está poniendo a Orestes.

Esto se debe a que ambos cuentan con una pasada experiencia en el concurso. Jaime es un viejo conocido del formato, de su etapa en Telecinco, y se convirtió en uno de los recordados por su gran participación, ya que jugó durante 40 programas y estuvo a punto de llevarse el bote en más de una ocasión. Mientras que Orestes ya participó durante 119 programas y sorprendió a todos los espectadores con su agilidad para resolver el Rosco.

Por este motivo, los empates se han convertido en algo habitual, aunque la llegada de Jaime ha provocado que Orestes llegue a estar en la cuerda floja. Como consecuencia, Orestes suele enfrentarse a la Silla Azul cada día, asumiendo el riesgo de abandonar definitivamente el concurso. Pero su agilidad con las palabras le salva siempre y vuelve a formar equipo al frente del azul. A esta expectación se suma la participación de los invitados, quienes también suelen acaparar protagonismo durante las pruebas previas al Rosco, en la que ayudan a los concursantes para que acumulen el mayor número de segundos para facilitarles la prueba final.









"Estaba sufriendo mucho"



Este jueves, Jaime capitaneó el equipo azul tras superar la primera prueba y fue ayudado por Carla Antonelli y Juanra Bonet. Por otro lado, el equipo naranja, liderado por Orestes, estaba compuesto por Chiqui Fernández y Txus di Fellatio. Entre prueba y prueba, Bonet regaló muchos momentos divertidos, mostrando así la misma actitud que presenta cada tarde en '¡Boom!' y, próximamente, demostrará en '¿Quién quiere ser millonario?'.

"En la parte personal, estaba sufriendo mucho", contaba Bonet tras promocionar el nuevo concurso del que se pondrá al frente próximamente. "Con la edad, cada vez tienes más presbicia. Estaba leyendo por si podía leer", confesaba el presentador, haciendo referencia a que le cuesta leer las preguntas de la pantalla del 'Millonario'. "¿A ti no te pasa? Que cada vez ves peor", le preguntaba el invitado a Leal.

"No, no. Yo veo bien de cerca, pero de lejos no. Estoy miope", reconocía el conductor del espacio de Antena 3. "No te pasa eso de tener que alejarte...", se interesaba Bonet, señalando que él necesita alejarse la pantalla del teléfono para leer. "Todavía no. Pero tu eres mayor que yo. Bastante", puntualizaba el presentador entre bromas. "Bastante más. Es muy humillante cuando llega el momento en el que tienes que poner la letra en el móvil muy grande", reconocía el presentador de '¡Boom!'.

"De todos los inconvenientes que tiene la edad, de todos los que pueden surgir, para mí es el peor... Prefiero cualquier cosa antes que ponerme para siempre gafas de cerca", reconocía el invitado, provocando las risas de los presentes en el plató y las carcajadas de Leal.