Juanma Castaño no da crédito ante lo que le propone Patricia Conde en 'MasterChef': "Venga"

La noche del lunes, 'MasterChef Celebrity' volvió a ocupar la parrilla de TVE. Como es habitual, el programa fue de lo más movido, ya que hubo desde enfrentamientos a expulsiones inesperadas y "no merecidas" según la audiencia. Patricia Conde era una de las favoritas para llegar a la final, pero un mal plato hizo que Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera decidieran que se marchara. Hasta los compañeros se mostraron muy desconcertados con esta decisión, ya que Manu y Fernando también presentaron un mal plato y llevaban una trayectoria peor que ella. Sin embargo, hay una esperanza para que vuelva con la repesca.

A pesar de ello, el programa comenzó con una prueba de lo más divertida y no podía ser de otra manera que con Juanma Castaño, director de 'El Partidazo' de COPE, y Miki Nadal de invitados, como consecuencia de su victoria en la anterior edición. Los concursantes debían de enfrentarse por parejas a una prueba cuyo objetivo era imitar una tarta de bodas, aunque "solo dos pisos".

Castaño y Nadal fueron los encargados de formar las parejas y de elegir la tarta que haría cada una de ellas. Xavier y María Zurita; Lorena y Norma Duval; Manu y Fernando; Isabelle y Pepe; María Escote y Daniela; Nico y Patricia Condeporque "son los más cercanos" de cada invitado. El mecanismo del reto consistió en cocinar por relevos frente a los fogones.

No obstante, la prueba no se quedó ahí y para que el pastel quedase bonito los participantes tuvieron que pasar antes por una feria y enfrentarse a diferentes juegos con el objetivo de hacerse con todos los ingredientes y utensilios necesarios para hacer el cocinado lo mejor posible. Después de pinchar globos con dardos, coger bolas con una máquina de gancho y meter aros en las botellas, se pusieron frente a los fogones para cocinar.









"Si acierto al que quiero, te doy un beso"

En este momento sucedieron momento muy divertidos, ya que los concursantes se mostraron tal cual son al centrarse únicamente en superar cada uno de los juegos. Fue entonces cuando Patricia Conde dejó muy sorprendido a Juanma Castaño por la proposición que le hizo en plena prueba.

"Si acierto al que quiero, te doy un beso", decía de pronto Conde al periodista antes de lanzar el dardo. Castaño se mostró algo sorprendido al no esperarse esa propuesta pero aceptó: "Venga". A pesar de ello, la cómica apuntó a uno de los globos, pero no acertó y terminó clavando el dardo en la pared.

De pronto, Conde se dirigió a Castaño y le hizo un corte de mangas entre risas, señalando que se iba a quedar sin beso. "Es como si, de repente, se alegrara de haber fallado", reaccionaba el director de 'El Partidazo' sin dar crédito. Este momento hizo que todos los presentes en plató estallasen en carcajadas. Es por esto por lo que Conde siguió bromeando y coqueteando con el comunicador.

Después, volvió a llegar el turno de Conde. "Venga, si acierto... Venga, te lo doy", insistía ella, mientras miraba al periodista. Esta vez, la intérprete acertó. "Beso, beso", exclamaban. La humorista cumplió con su promesa y se acercó a Castaño para darle un beso en la mejilla. "Así no te los daba Victoria Abril, eh", reaccionaba Miki Nadal, recordando cuando la actriz besaba a Castaño sin avisar en su edición. "Si este programa nunca me deja tranquilo a mí... La madre que me parió", asentía el periodista.