Juan del Val frena a Nuria Roca por lo que pretende hacerle en 'La Roca': "Lo digo en serio"

Este domingo, Nuria Roca volvió a ponerse al frente de 'La Roca'. Tras hacer un repaso de la actualidad, dedicaron gran parte del espacio al funeral de Isabel II. Sin embargo, acto seguido, dieron paso a algunas de sus nuevas secciones. Entre ellas, destaca una protagonizada por Juan del Val que no gusta demasiado al colaborador. Aprovechando el tirón del 'Polémico Juan del Val' en 'El Hormiguero', el espacio de laSexta ha creado 'El club de los ofendidos por Juan del Val'. En esta sección una persona molesta por lo que ha dicho el escritor entra en directo para tener un cara a cara con él para defenderse.

La semana pasada, Del Val ya tuvo que enfrentarse a un culturista que aseguró sentirse ofendido por lo que el tertuliano dijo en 'El Hormiguero' sobre las personas mayores que están fuertes y musculosas, concretamente los "culturistas viejos". "Todas las cosas tienen una edad y una persona no puede estar tan musculada cuando tiene 86 años, pues el cuerpo tiene que estar igual que la cara", decía entonces el colaborador. Recordando estas palabras, un culturista entró en 'La Roca': "Considero que Juan se ha pasado de frenada, se ha salido del contexto. Me ha ofendido totalmente. Ha hablado sin conocimiento de causa".

Como consecuencia, esta vez, el escritor ha opinado que en la sección no se hizo un debate en igualdad de condiciones. "A ver, Juan, no quiero que te empieces a poner nervioso. Es que el otro día conocimos al primer socio de 'El club de los ofendidos por Juan del Val'", apuntaba Nuria Roca. "No, no, vamos a parar ya con esto. Déjame que lo diga, ¿Puedo ponerme un poquito serio?", pedía el colaborador.









"Cuando el programa se llame 'Del Val' ya decides tú"



"No sabes la de peticiones de ingreso que hemos recibido de ofendidos. ¿Crees que has ofendido a alguien esta semana?", seguía la conductora del espacio de laSexta. "Bueno, pues si alguien se ha ofendido será problema suyo", respondía Del Val, muy claro. "Es que se te va la lengua muy fácil y nosotros tenemos que dar la oportunidad a esa gente a la que tú ofendes", añadía Berni Barrachina.

"Te vamos a poner la carita colorada", le advertía la presentadora a pesar de sus peticiones. "Yo lo único que digo es que no podéis hacer, y lo digo completamente en serio, lo del otro día. Lo de no dejarme hablar. Si alguien va a meterse conmigo, pues tendré que defenderme", se quejaba Del Val. Fue entonces cuando Roca le dio un corte a su marido: "Bueno, cuando el programa se llame 'Del Val' ya decides tú lo que haces".

Posteriormente, 'La Roca' daba paso a la sección y daba la palabra al escritor. En esta ocasión, el ofendido apareció por las últimas palabras que dijo Del Val en la tertulia del programa de las hormigas: "Dos carreras ya están muy bien, a mí una ya me parece mucho". "Esas afirmaciones han ridiculizado el trabajo de mucha gente. Le animo a visitar la Universidad de Granada, donde hay también muchos ofendidos. Tenemos cursos para mejorar tu conocimiento", le decía Enrique Herrera, catedrático en Ciencias de la Computación y doctor en Informática e Inteligencia Artificial, tras apuntar que cree que el escritor tiene "envidia y frustración".