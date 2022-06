Juan y Damián, 'Trancas y Barrancas' en 'El Hormiguero', confiesan qué invitado de Pablo Motos es su favorito

'Trancas y Barrancas' son dos de los personajes televisivos más reconocidos y queridos de nuestra televisión, gracias al éxito cosechado en el programa de Antena 3 presentado por Pablo Motos de lunes a jueves: ' El Hormiguero '.

Pero, detrás de estas marionetas, se encuentran dos personas de la máxima confianza del presentador de Atresmedia: Damián Mollá y Juan Ibáñez.

Pablo Motos recibe cada noche, de lunes a jueves, a los rostros más conocidos de los diferentes ámbitos de la sociedad. En este sentido, en los últimos meses han visitado el plató de Atresmedia desde políticos, como Isabel Díaz Ayuso o Mariano Rajoy, hasta influencers como María Pombo, Dulceida y Laura Escanes.

Pero el programa se ha convertido también en una cita habitual para algunos de los rostros más conocidos del ámbito internacional. Como por ejemplo es el caso de Will Smith, amigo de Pablo Motos y que siempre que tiene la oportunidad visita el plató de 'El Hormiguero'.





Además de por su gran elenco de invitados, 'El Hormiguero' ha cosechado tanto éxito a lo largo de los años por sus secciones y colaboradores, entre los que destacan nombres conocidos de nuestra sociedad y de nuestra televisión como Cristina Pardo, Tamara Falcó , Nuria Roca o Juan del Val, que participan cada semana en la ya tradicional tertulia de actualidad.

Aunque el mayor sello identificativo del programa, que incluso le da nombre, son las hormigas, 'Trancas y Barrancas', que cada programa reciben a los invitados con sus particulares secciones y sus peculiares preguntas. En este sentido, ' Trancas y Barrancas ' viven desde hace muchos años en la mesa de Pablo Motos, convertida en el particular hormiguero del programa.

Los secretos de 'Trancas y Barrancas' en 'El Hormiguero'

Debajo de esa mesa, cada programa es distinto, y allí están dos rostros fundamentales del programa, que aunque salgan poco delante de las cámaras, son fundamentales para el devenir de cada edición. "Nosotros estamos sentados debajo de esa mesa y tenemos la espalda retorcida perdida. Pero, para mí, el esfuerzo físico no es tan fuerte como el mental. Cuando acaba el programa, nos sentimos cansados por haber estado una hora atentos y en tensión. Porque lo que nosotros vemos es lo mismo que tú ves por la tele, tal cual. Vemos el programa y es muy raro... Porque tú estás viendo el muñeco que eres tú y eso el cerebro lo entiende de una forma muy extraña. Te da la sensación de que no estás en el plató, pero lo estás viendo y tú estás saliendo ahí. ¡Es muy loco!", explicaban Juan y Damián en una reciente entrevista concedida a 'El Mundo'.