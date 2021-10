Josep Pedrerol hace frente a la pérdida de un rostro conocido de 'El Chiringuito de Jugones': "Nunca olvidaré"

Josep Pedrerol, presentador y director de 'El Chiringuito de Jugones', se ha despedido en las últimas horas de un rostro conocido del programa. El espacio que cada noche analiza la actualidad deportiva en el canal de televisión privado en Mega funciona, tal y como han dicho en más de una ocasión varios de sus trabajadores, como una familia, y esta semana han tenido que decir adiós a uno de sus miembros.

Tras más de una década en el programa, el periodista se ha despedido de sus compañeros y de los espectadores a través de un mensaje en redes sociales: "Nunca olvidaré la oportunidad que me dio Pedrerol cuando aún estaba en la universidad. Gracias de todo corazón".

Además también ha publicado un mensaje con el que ha querido agradecer a todos los compañeros que le han acompañado en su crecimiento profesional: "He aprendido, me he formado y he crecido como periodista y persona junto a toda esa familia que siempre será la mía. Me llevo compañeros y amigos para siempre, experiencias y recuerdos imborrables, los mejores años de mi vida".



Un rostro conocido de 'El Chiringuito de Jugones' se despide

El nombre del protagonista de esta historia es el periodista Borja Mazarro, hombre de confianza en la redacción de 'El Chiringuito' desde hace más de una década. Junto a compañeros como Edu Aguirre, ha formado una auténtica familia profesional que ha rodeado a Josep Pedrerol en todas las noches que se ha puesto al frente de su particular análisis deportivo.

Termino mi etapa como redactor y editor de @elchiringuitotv tras 11 años. Un viaje maravilloso e inolvidable en mi vida. Nunca olvidaré la oportunidad que me dio @jpedrerol cuando aún estaba en la universidad. GRACIAS de todo corazón, Josep, me cambiaste la vida. — Borja Mazarro (@Borjamazarro8) October 29, 2021

Muchas gracias a tod@s por haberlo hecho posible. Ahora, a por nuevos retos y aventuras. #Vivedeportivamente — Borja Mazarro (@Borjamazarro8) October 29, 2021





'El Chiringuito de Jugones' es uno de los programas más conocidos de nuestra televisión. Cada noche, de domingo a jueves, Pedrerol y todo su equipo se embarcan en un formato de casi tres horas para analizar todo lo que ha pasado en el mundo del fútbol.

En este sentido, este pasado verano el programa fue noticia por la cobertura que daban respecto al posible fichaje de Mbappé por el Real Madrid, compra que se frustró en la última semana de mercado por la negativa del equipo de la capital francesa a vender al joven delantero.

También, el programa de Pedrerol ha informado en los últimos meses de algunos de los movimientos más importantes de la historia reciente de fútbol, como fue la marcha de Messi rumbo a París tras no llegar a un acuerdo con el Fútbol Club Barcelona que le permitiese continuar en el club que le ha visto crecer como profesional.









Además, el programa de Atresmedia también ha sido testigo de otra marcha crucial para el fútbol español, como fue la de Sergio Ramos rumbo también a la capital francesa tras no llegar a un acuerdo de renovación con el Real Madrid, club con el que ha conseguido cuatro copas de Europa y muchos otros títulos y reconocimientos, el pasado verano.