José Manuel Parada confiesa a Agustín Bravo por qué Isabel Pantoja le puso la cruz: “Se enfadó muchísimo”

El que fuera presentador de TVE y del programa 'Cine de barrio', José Manuel Parada, confesaba este jueves a su compañero Agustín Bravo cuál fue el incidente que desencadenó el fin de su amistad con la cantante Isabel Pantoja hace casi 20 años. Concretamente el nuevo rostro de las tardes de Telemadrid cuestionaba al periodista gallego por esa unión que mantenía con la tonadillera y que los espectadores vieron acabarse de manera repentina.

Además, Bravo, que recientemente fue uno de los concursantes de la última edición de 'Supervivientes', comentaba su propio enfrentamiento con la artista, a raíz de una llamada en directo durante su anterior programa en Canal Sur. El presentador no quiso ahondar mucho en el asunto, pero sí lo calificó de “leyenda urbana”, y ha querido avisar de que, en algún momento, contará en qué consistió su bronca con la madre de Kiko Rivera e Isa Pantoja.









Parada su amistad con Isabel Pantoja



Durante una entrevista esta semana en Telemadrid, “¿Cómo se lleva eso, el ser íntimo amigo? Porque era la imagen que proyectabais...”, preguntaba Agustín Bravo, nuevo presentador de las tardes de la cadena pública madrileña. “Era verdad, yo la he querido muchísimo, y creo que ella, a su manera, me ha debido querer muchísimo”, comentaba el que fuera imagen de 'Cine de barrio' en Televisión Española. “Ambos hicimos el camino del Rocío, me bautizó y me llamó “Parada del camino”, vivimos cosas muy bonitas”, respondía melancólico.

“Tuvisteis algo que nunca has contado...”, le comentaba una de las colaboradores. No obstante, Parada no quiso entrar en ese tema en concreto y se zafó de la cuestión: “Yo nunca hablo de mi vida privada, solo hablo de mi trabajo”, respondía entre risas.

El fin de la relación Parada - Pantoja



Bravo no dejaba escapar el asunto y le insistía al periodista gallego: “¿En qué instante decide apartarte del camino y mandarte a la cuneta?”. En ese momento Parada reveló que el fin de su amistad se remonta a 2003 y a una llamada a primera hora de la mañana. “Yo creo que fue a raíz de descubrir yo en la tele lo que ella me decía que era mentira”.

“Un mes antes pongo la tele, yo había hablado temprano por la mañana porque estaba haciendo un libro de cocina y ella me tenía que dar la receta del pollo. Me suena el teléfono a las 8 de la mañana, era ella. Me dijo que tenía que hacer una cosa urgente y me iba a dar la receta porque no me la podía dar después. Como ya me había quedado despierto, pongo la tele y están diciendo: la Pantoja está liada con el alcalde de Marbella, que también era amigo mío, porque yo vivía allí”, comentaba Parada en relación a Julián Muñoz.

“La llamé inmediatamente y le pregunté. Se puso enfadadísima: “¡Claro! Te lo crees todo. Porque eres periodista antes que amigo en el fondo. Y se enfadó muchísimo conmigo”. Finalmente la relación entre la cantante y el alcalde de la localidad malagueña no sólo resultó ser verdad, sino que les vinculó a una trama de corrupción que acabó con ambos en prisión.