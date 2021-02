José Bono pone patas arriba 'Más Vale Tarde' tras predecir el futuro de Iglesias si sigue criticando al Rey

El que fuera presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, lanzaba a Mamen Mendizábal una predicción sobre el futuro de Pablo Iglesias tras los ataques recientes a la Casa Real. Uno de ellos fue el mensaje que el propio vicepresidente segundo del Gobierno emitía apenas unas horas antes del discurso de Navidad de Felipe VI, cuando el también líder de Podemos planteó a los ciudadanos que el debate de la cena de Navidad girase en torno a la posibilidad de una República.

A todo ello hay que sumar que tanto Iglesias como el ministro de Consumo, Alberto Garzón, criticaron duramente la imparcialidad de Felipe VI después de que hablase con la cúpula del CGPJ por no poder acompañarles en el nombramiento de magistrados. Más recientemente, y después de que un guionista de 'La Hora de la 1' de TVE, Bernat Barrachina, fuera cesado por titular un rótulo “Leonor se va de España, como su abuelo”, el portavoz de Podemos, Pablo Echenique, salió al paso para defenderle y criticar al Rey. Y, a raíz de ese incidente, el PP a instado a dimitir a Iglesias por la presión que, aseguran, ejerce su partido desde RTVE.

José Bono pone patas arriba 'Más Vale Tarde'

Lejos de entrevistas a un histórico de los populares, desde el programa de La Sexta 'Más Vale Tarde' optaron por saber la opinión de quien fuera candidato a las primarias frente a Zapatero en el PSOE. “Da a veces la impresión de que, para ocultar su escaso nivel de voto, para superar las dificultades en las que se encuentran, en Podemos son especialistas en estar en la televisión y los medios suscitando debates que tienen la trascendencia que tienen, que no se la quito”, comentaba muy crítica Bono con la estrategia de Iglesias.

José Bono : "Como Iglesias siga así, va a acabar excluyéndose del Gobierno" #Zascapic.twitter.com/GxYg7hpHrt — TVMASPI (@sebas_maspons) February 12, 2021

La predicción de Bono sobre el futuro de Iglesias

Fue en ese momento concreto que el ex presidente del Congreso lanzaba una predicción sobre cuál será el futuro de Pablo Iglesias si continúan los ataques de Podemos y su líder contra el Rey Felipe VI o contra su hija, la Princesa Leonor. “Pero lo verdaderamente trascendente para ellos es que cada día son menos, cada día tienen menos importancia, Iglesias no desaprovecha ocasión para excluirse de una mínima coherencia gubernamental”.

Bono iba más allá y vaticinaba la salida del propio Iglesias del gobierno de coalición: “Y como siga, a este paso va a terminar por excluirse del Gobierno”. “Lo cual va a ser celebrado por otros”, aclaraba.

“Algunos quieren acabar con la Monarquía, otros con Podemos. Los hay que no queremos acabar con nadie, sino sencillamente que la Constitución se cumpla y que la gente, incluso el Rey, tengan los derechos reconocidos”, apuntaba Bono. Pero lo cierto es que el ex presidente del Congreso no es la primera ocasión en la que se muestra especialmente crítico con el secretario general de la formación morada.