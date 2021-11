Jorge Javier veta una pregunta de una colaboradora a Pepe Navarro y le amenaza: “No quiero coincidir contigo”

El presentador de Telecinco, Jorge Javier Vázquez, vetaba este sábado una pregunta de una de sus colaboradoras, la periodista Paloma García-Pelayo, al invitado de 'Sábado Deluxe' de esta semana, Pepe Navarro. Una bronca entre el comunicador catalán y la tertuliana que terminaba en amenaza en directo tras asegurar que no quería volver a “coincidir en varias semanas” con Pelayo tras el momento que, en palabras del presentador, les había dejado “en mal lugar”.

Todo comenzó cuando la colaboradora le preguntaba al presentador de 'Esta noche cruzamos el Mississippi' si había tenido buenas relaciones con las mujeres. Navarro, contrariado, cuestionaba las intenciones de la pregunta, hasta que Pelayo citó a Vanesa Martín, quien interpuso una demanda al entrevistado por lesiones. La respuesta de Pepe Navarro fue que “los jueces también se equivocan” y que se trataba de una lectura errónea de las pruebas.

El invitado elevó el tono para defenderse de cualquier caso de malos tratos y pasó a la ofensiva contra la colaboradora del Deluxe al asegurar que esta “había pedido que solo hubiera gente que controlara el tema en la entrevista” y le afeó que estaba haciendo “un flaco favor al feminismo”. “Hablamos de lo que tú quieras, pero eso también existe”, se defendía la periodista.









Jorge Javier veta la pregunta



En ese momento, Jorge Javier pasaba a la acción y daba una dura reprimenda a su propia colaboradora a la que criticaba por haber lanzado una pregunta sobre malos tratos a Navarro. “Paloma, creo que en este momento, lo que estás haciendo nos deja en muy mal lugar a todos. Si tú lo tenías tan claro no te habrías sentado con este señor, hubieras dicho que no querías estar sentada con un maltratador”, le reprochaba el presentador del Deluxe a su propia tertuliana, junto a la voz de otra colaboradora que también recriminaba a Pelayo el giro que había dado a los temas.

“O tener la oportunidad de hacer la pregunta”, continuaba defendiéndose Paloma García-Pelayo. En ese momento la reprimenda se convertía en amenaza directa de Jorge Javier, quien aventuraba que no la quería sentada en el plató en los próximos programas. “Estoy profundamente decepcionado como presentador contigo, lo siento mucho y, desde luego, no me gustaría coincidir contigo en varios programas”.

Me indigna que Jorge Javier trate así a Paloma Garcia Pelayo, la única periodista que ayer en #pepenavarrodeluxe intentó preguntar a Pepe Navarro sin vetos.



Que nadie te calle, Paloma.pic.twitter.com/DnGtAkjNpU — M ?? (@casasola_89) November 28, 2021









“Tú lo has provocado”



El propio Vázquez hacía referencia a lo pactado con el entrevistado antes del programa, algo que no suele ser habitual: “Un momento, estamos en un momento muy delicado como que tú vengas ahora con esta situación, lo siento mucho Paloma, este señor ha venido a hablar de Ivonne Reyes, todos lo hemos aceptado”.

“Lo que no entiendo es que se saque ahora un asunto que no tiene nada que ver con el caso y que, ya te digo, has contribuido ahora a ponernos en una situación profundamente delicada. No, tú la has provocado”, clamaba un Jorge Javier cada vez más molesto y enfadado. “Pues lo siento mucho”, trataba de rebajar el tono la colaboradora, que seguía recibiendo las críticas del presentador: “No, lo sabías perfectamente desde el principio, no entiendo el empecinamiento”.