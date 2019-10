Jorge Javier Vázquez sorprende con esta nueva revelación sobre su estado de salud

Jorge Javier Vázquez es conocido por no tener pelos en la lengua y hablar claramente sobre todo lo que opina o lo que vive, incluido, en este caso, el terrible ictus que sufrió y que a punto estuvo de costarle la vida. A través de su blog en la revista Lecturas, Jorge Javier ha hecho una sorprendente revelación.

"Fui el 10 de septiembre tan tranquilo a hacerme una prueba. Disfruté con la sedación, incluso avisé al anestesista para que me dijera cuándo iba a darme el chute. Quería gozar al máximo esa sensación. Y cuando el médico apareció en la habitación y me dijo que a lo mejor tenía que volver a operarme, se me vino el mundo encima. Me quedé sin palabras. Triste, apagado. Sin ganas".

El presentador de Telecinco sufrió un duro varapalo emocional:

"No me sentí mal por la operación sino por todo el proceso que podía volver a acarrear: otro mes de baja, el bajón emocional. Me ha costado asimilar que a lo mejor tengo que volver a operarme, pero la prueba llega en el momento oportuno. La tengo el martes y ahora sé que puedo aceptar lo que venga".

Pero Jorge Javier asegura que, detrás del miedo y la tristeza, sus problemas de salud le han traído también una sorprendente y beneficiosa consecuencia: ha aprendido a vivir de otra manera.

"Desde el momento en el que admites que no manejas enteramente tu vida y que es una pérdida de tiempo revolverse contra la realidad se rebaja la ansiedad y aprendes a vivir de otra manera, más tranquila, más apacible, más placentera, incluso".

Al final, la preocupación por su salud tendrá que seguir manteniéndose. La operación de Jorge Javier se pospone.