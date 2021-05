Jorge Javier Vázquez no se muerde la lengua para dar a Iglesias un consejo sobre su futuro: "Por favor"

Jorge Javier Vázquez, presentador de 'Sálvame', ha compartido con todos los lectores de su blog en 'Lecturas' un pequeña reflexión que ha dedicado al hasta hace poco líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, debido a su salida de la política tras la noche electoral del pasado 4 de mayo en la Comunidad de Madrid.

A pesar de que el periodista hizo público su apoyo a la candidatura del Partido Socialista, liderada por Ángel Gabilondo, incluso acudiendo a uno de sus mítines, Jorge Javier Vázquez ha querido hacer público su análisis sobre el papel que Iglesias ha jugado en la política de nuestro país durante los últimos años.

La salida de Iglesias de la política

Tras el resultado electoral en Madrid, en el que Isabel Díaz Ayuso se impuso con 65 diputados, Pablo Iglesias aparecía en la sede de Unidas Podemos para comunicar su salida de la política una decisión que ya había resonado en la crónica política de nuestro país desde el momento que decidió abandonar la Vicepresidencia del Gobierno para liderar la candidatura de la formación morada en Madrid.

Ahora, el futuro de Iglesias está en el aire y solo le hemos podido ver en una imagen publicada por 'La Vanguardia' en la que aparece con un renovado look que deja atrás su famosa coleta.

El consejo de Jorge Javier Vázquez a Pablo Iglesias

En este contexto, Jorge Javier Vázquez ha publicado esta especie de carta-reflexión en 'Lecturas', donde comienza diciendo que al principio fue muy crítico con él. "Mira, Pablo Iglesias, una cosa te voy a decir. Te he puesto a parir muchísimas veces, pero creo que has sido una figura importante en la política española. Has meneado el cotarro, nos has ayudado a cuestionarnos elementos que parecían intocables y has sembrado la duda. No me parece mal currículo para un político. Te ha perdido la arrogancia, el ceño fruncido y esa tendencia a reñirnos continuamente. Pero en mi opinión te vas con más cuentas en el haber que en el debe".

Por último, Jorge Javier Vázquez le ha querido recomendar que deje que sea la ciudadanía quien dicte la valoración sobre su paso por la política de nuestro país. "Totalmente de acuerdo en que se han pasado contigo y con tu familia veintisiete mil pueblos, pero, por favor, no es tarea tuya recordarlo. Como sociedad somos nosotros los que tenemos que cuestionarnos hasta dónde hemos llegado con un político. Te vas en el momento justo. Lo podrías haber hecho mejor, pero también es verdad que examinamos a los demás con una severidad que no empleamos, ni de lejos, con nosotros mismos. Nunca te he votado, pero tu irrupción en la política me ha servido y por eso tengo que estarte agradecido. Te deseo mucha suerte y esa tranquilidad que te han robado durante demasiado tiempo".