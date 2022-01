Jorge Javier Vázquez hace saltar todas las alarmas tras cancelar su obra de teatro: motivos de salud

El año de Jorge Javier Vázquez ha arrancado con ciertos altibajos a nivel profesional. Por una parte, ha dejado de estar entre los presentadores que conducen el reality que Telecinco tiene en emisión este enero, una nueva edición de 'La casa de los secretos' con rostros anónimos como concursantes. Su papel lo ocupa Jordi González, que ha tomado los mandos junto a Sandra Barneda y Toñi Moreno.

Por otro lado, Vázquez se encuentra en un muy buen momento en el mundo del teatro. Hace meses estrenaba su obra 'Desmontando a Séneca' y a principios de este mes ha vuelto a subirse a los escenarios. Durante la promoción del regreso de la obra, el actor asegura que se encuentra en un momento de su vida en el que "quiere pasárselo bien" y es que últimamente no ha hecho frente a buenos momentos. "He trabajado mucho, he sufrido mucho, pero llega un punto de mi vida en el que no quiero nada que no me haga feliz", declaraba en una entrevista radiofónica.

Además, se sinceraba sobre un momento de inflexión que ha vivido en su carrera profesional, y es que "hubo una época en la que quiso tomarse un descanso el Consejero Delegado de Mediaset, Paolo Vasile, le dijo: "Está muy bien que te tomes un descanso, pero es que a lo mejor cuando vuelvas el público ese descanso no lo ha aceptado". Si quieres estar en esto tienes que estar, no puedes estar a medio gas", ha confesado. Y aunque ahora está algo más alejado de Mediaset, esta semana ha vuelto a 'Sálvame'.





Jorge Javier cancela su obra de teatro minutos antes de su inicio

Centrado en su compromiso con el teatro, este viernes, el actor tenía función a las 20:00 horas en Madrid, como es habitual desde que volvió a subirse a los escenarios hace poco más de una semana. Sin embargo, la obra no ha podido llevarse a cabo. Según publica 'La Razón', quince minutos antes de la hora de inicio, con parte del público ya sentado en las butacas, se les ha comunicado que "no había función", por lo que se han visto obligados a abandonar el teatro.





Los responsables de la sala han sido los encargados de comunicar la noticia, cuyo motivo se debe a una "indisposición de Jorge Javier". Este viernes, el teatro estaba a medio gas, y es que "no contaba con el aforo completo", puesto que "tan solo la mitad de sus butacas estaban ocupadas".No es la primera vez que Jorge Javier suspende una obra de teatro en los últimos meses. En el mes de noviembre, el actor no pudo acudir a su cita en Lorca, y fue el Ayuntamiento de la ciudad el encargado de dar la noticia, alegando "motivos de salud".