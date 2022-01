Jorge Javier desvela el verdadero motivo por el que Paz Padilla empezó a presentar 'Sálvame'

Estos últimos meses, ‘Sálvame’ y Jorge Javier Vázquez han dado mucho que hablar. El programa de Telecinco no se encuentra en su mejor momento, ya que ha dado un bajón respecto a la audiencia. Un problema que han reconocido los propios colaboradores y que ha afectado directamente a la cadena, dado que Telecinco ha perdido el liderazgo frente a Antena 3. “No estamos pasando por nuestro mejor momento. Está muy bien tener competencia porque, cuando no la tienes, tiendes a acomodarte. Aunque yo creo que nosotros no nos hemos acomodado porque tenemos un equipo que siempre está innovando. Intentaremos luchar y seguir adelante porque hay ganas. Pero todo tiene un fin”, opinaba el presentador al respecto en una entrevista para ‘El Mundo’.

Asimismo, desde la semana pasado, se ha hablado mucho de la marcha de Jorge Javier de Telecinco. "Yo tengo contrato, no sé cuánto me queda, pero ahora ya me gustaría cumplir el contrato, si no, que me echen, pero al menos que me indemnicen. Estoy en un momento de mi vida en el que, si tengo que estar en el banquillo, lo estoy, pero al menos ya finalizar el contrato", decía. “Me gustaría ser consciente de cuando tengo que acabar. Llega un momento en que hay señales de la audiencia de que ya no te quiere ver. Y, por mucho que lo intentes, es mejor irse a casa”, agregaba en el mencionado medio tras señalar que cree que todavía no ha llegado ese momento.

De la misma manera, aunque ha reconocido que se encuentra muy feliz con su trabajo en Telecinco, el presentador ha reconocido que no todo es tan sencillo como parece: “Éste es un trabajo en el que tienes que dedicar mucha energía mental a protegerte y, a veces, es muy agotador. Pero forma parte de la profesión”. Por este mismo motivo, el comunicador se planteó, hace unos años, tomarse un descanso.









"Fue cuando entró Paz Padilla"



A raíz de esto, ha contado cómo fueron sus inicios en ‘Sálvame’ y el verdadero motivo por el que Paz Padilla comenzó a sustituirle entre semana. “Cuando empezó el Sálvame Diario y, después, enganchábamos con el Deluxe era una salvajada. Arrancábamos a las 4 de la tarde, acabábamos a las 7 y a las 10 nos hacíamos el Deluxe hasta las 2.30 horas. Era un horror”, contaba, revelando así las largas y duras jornadas a las que se sometía cada semana.

No obstante, el presentador decidió decir basta a la dirección del programa al ver cómo le estaba afectando ese ritmo de trabajo. “A partir de entonces, yo ya dije: ‘Lo siento, pero no puedo’. Fue cuando entró Paz Padilla”, ha confesado el conductor del espacio de Telecinco, desvelando así la verdadera razón por la que la cadena decidió llamar a la cómica y empezar a sustituir a Jorge Javier alguna tarde, acabando con todas las especulaciones de quienes no entendieron este cambio en el formato.