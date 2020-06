Jorge Javier Vázquez, atónito con lo que le ocurre a María Patiño en plató: "He tenido un accidente"

Tanto el presentador de Sálvame, Jorge Javier Vázquez, como la periodista María Patiño, han vivido un momento insólito que ha dejado atónito a todos los presentes en el plató durante el programa. La presentadora de 'Socialité' explicaba que acababa de sufrir un “accidente” durante el programa. Las risas de los colaboradores del programa nocturno de los sábados de Telecinco se hacían presentes mientras Jorge Javier tomaba un folio para hacer lo que nadie esperaba.

El presentador se acercaba hasta la cara visible del programa 'Socialité' para ofrecerle el papel por si quería depositar su diente. Una imagen rocambolesca que se ha convertido ya en uno de los momentos televisivos más comentados de la semana, por lo surrealista de la situación.

María Patiño sufre un accidente en directo

Con la voz entumecida por la hinchazón de haber perdido un diente, Patiño apenas alcanzaba a articular palabras tras el incidente dental. “Parece Ratoncito Pérez” clamaba Lydia Lozano fuera de cámara. Jorge Javier, con la boca desencajada, instaba a Patiño a que depositara el diente perdido encima del papel, para que pudiera mostrarlo más de cerca a cámara. “Ponlo aquí, que me gustaría verlo de cerca”, le indicaba.

“Hostia, menudo diente chaval...”, aseguraban alarmados los colaboradores desde detrás del presentador. “Ay María, qué disgusto. Pero a lo mejor tampoco se nota...” le comentaba otra compañera entre el silencio incómodo de todos los protagonistas este sábado.

Jorge Javier Vázquez enseña el diente de Patiño

Y es que el accidente había ocurrido durante la publicidad, cuando ninguna de las cámaras había podido recoger el momento 'in situ'. Tras recoger el molar de Patiño y acercarlo a la cámara, Jorge Javier lo presentaba en sociedad: “Tenemos que decir que aquí está el diente de María Patiño”

��el diente de María Patiño����

Un osito de gomilona es el culpable ������ pic.twitter.com/Pk5BgWkMl9 — GIANMARQUISTA������ (@Maritza44145472) June 13, 2020

“Pero que no se te ve nada, pero parece Mari Carmen y los muñecos”, le ridiculizaba el presentador en pleno momento de 'tierra trágame'. Pero la presentadora de 'Socialité' lo terminaría explicando a duras penas: “He tenido un accidente...”

Qué ocurrió durante la publicidad

La propia Patiño se encargó de explicar posteriormente cuál era la razón detrás del supuesto accidente: “Lydia estaba comiendo ositos de gominola y le he pedido. He cogido dos, y con el segundo se me ha caído el diente, estaban un poco duros, estarían caducados”, concluía.