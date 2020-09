Jorge Javier Vázquez estalla contra Díaz Ayuso: "Está borracha de sí misma"

Jorge Javier Vázquez siempre se ha mostrado en desacuerdo conIsabel Díaz Ayuso y así lo ha manifestado siempre durante el directo de 'Sálvame'. No obstante, ahora ha utilizado su blog en 'Lecturas' para criticar a la presidenta de la Comunidad de Madrid. En esta ocasión, el presentador, aparentemente molesto, ha analizado y acusado con dureza la gestión que está llevando a cabo Díaz Ayuso frente a la pandemia.

"No quería, pero no puedo dejar de hacerlo. Viviendo en Madrid resulta imposible mirar hacia otro lado y no escribir sobre Díaz Ayuso. Llevo en la capital 25 años. No recuerdo un desbarajuste tan vergonzante en la Comunidad. Lo peor no es que Isabel Díaz Ayuso sea una política desastrosa, sino que ella no lo sepa", ha escrito al comienzo de su publicación.

"Lo peor no es que le ofrecieran el cargo –que también–, sino que lo aceptara. Borracha de sí misma nos endilga soflamas más propias de barras de bares a las cuatro de la madrugada que de una profesional seria. Incapaz de manejar una de las comunidades más importantes de España, se ha convertido en toda una experta en darle al ventilador y repartir mierda a diestro y siniestro", ha añadido el presentador de Telecinco.

"En esta estampida suicida en la que está inmersa, no repara en demonizar al mundo para salvar su pellejo. Ella no tiene ninguna responsabilidad en nada, es una víctima, van a por ella porque es buena y valiente. Ella, ella, ella. El ombliguismo personificado. La megalomanía hecha carne. La ineptitud como bandera. El caos", continúa.

“Isabel Díaz Ayuso es esa mujer esclava del juicio ajeno que busca cómplices que la ayuden a enmascarar su gestión ineficaz. Sé lo que escribo. Cuando tuve la bronca con Belén Esteban, pretendió pescar en aguas revueltas, pero el tiro le salió por la culata. No quiero dar más detalles –por el momento– sobre este asunto", ha concluido Vázquez dejando expectantes a los espectadores.