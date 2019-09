Jorge Javier Vázquez aprovecha el declive de Chabelita para cargar contra Isabel Pantoja

La relación entre la familia Pantoja y Jorge Javier Vázquez vive en una montaña rusa constante. Durante un largo periodo de tiempo el presentador de 'GH VIP', 'Supervivientes' y 'Sábado deluxe' e Isabel Pantoja no se dirigieron la palabra. Pero todo cambió cuando la tonadillera firmó un contrato con Mediaset, participando en 'Supervivientes 2019', y produciendo un tratado de paz definitivo en la entrevista de bienvenida.

Sin embargo, Vázquez ha reabierto la herida de guerra que parecía cerrada en una publicación de su blog de 'Lecturas' sobre el declive de Chabelita tras la polémica entre la pequeña del clan y su novio, el modelo y exconcursante de 'Gran Hermano VIP' Asraf Beno.

Y Jorge Javier también ha aprovechado para mandar dos pullas a la madre, la intérprete de 'Hoy quiero confesar'. Primero cuando recuerda que Isa Pantoja lo tenía todo para meterse al público en el bolsillo: "Su candidez frente a la proverbial soberbia de su madre".

"Normalmente mete la pata cuando habla"

La segunda ha sido para aplaudir de una manera muy peculiar la respuesta de Isabel a su hija. Chabelita aseguró que durante la presentación de su primer 'single' estaba mirando todo el rato al palco para ver si su madre había llegado y la tonadillera contestó con contundencia a través de Raquel Bollo en 'Sálvame': "Ella sabía que yo no iba a ir, que no se haga más la víctima. Voy a respetarla, lo que ella no hace conmigo". Ha sido entonces cuando el presentador de 'GH VIP' ha vuelto a arremeter contra la popular cantante: "Las atinadas palabras de Pantoja, que normalmente mete la pata cuando habla, dan un giro a la historia".

No tenía bastante con la madre ha seguido con la hija y ha recomendado que se dé un descanso para no acabar de quemarse del todo: "Isa Pantoja debería empezar a pensar en recoger velas una temporada, retirarse a sus aposentos de invierno y ponerse a hacer algo productivo. Visto lo visto y leídas las criticas, a poder ser que no tenga que ver con el mundo artístico. Por cierto: no hace falta que Kiko Rivera avive el fuego contra su hermana. Se está carbonizando ella solita".