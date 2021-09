Jorge Javier tiene claro el futuro de Rosa Benito: "Está más perdida que nunca"

Jorge Javier Vázquez, presentador de Telecinco, ha roto su silencio sobre un de los personajes más mediáticos de la cadena y cuyo pasado está vinculado de forma directa a 'Sálvame'.

Con la historia de Rocío Carrasco todavía en todo lo alto de la crónica social de nuestro país, el periodista se ha referido a este rostro conocido de nuestra televisión en la revista 'Lecturas', valorando claramente si el programa que presenta junto a Paz Padilla y Carlota Corredera debería contar con su presencia esta nueva temporada.

Se trata, nada más y nada menos, que de Rosa Benito, actual colaboradora de 'Ya es Mediodía' y una de las voces más criticas con la línea que sigue 'Sálvame' tras escuchar el testimonio de Rocío Carrasco en 'Rocío: contar la verdad para seguir viva'.

La propuesta de Jorge Javier Vázquez a Rosa Benito

En este sentido, tras sus últimas declaraciones y posturas públicas respecto a ciertos asuntos de la actualidad de la crónica rosa en nuestro país, Jorge Javier Vázquez ha aprovechado su espacio en la revista 'Lecturas' para pedir a Rosa Benito que se plantee su regreso a 'Sálvame': "Creo que Rosa Benito debería volver a ‘Sálvame’ porque está más perdida que nunca. Cada vez la entiendo menos. No entiendo ese desprecio que siente hacia el programa cuando para nosotros ha sido una mujer queridísima y que la hemos visto nacer como estrella".









Varías líneas después, Jorge Javier Vázquez también ha querido analizar las palabras de Rosa Benito sobre el espacio que presenta, llegando a decir que le parece injusto su comportamiento hacia un programa que le ha dado todo: "Me parece que no tiene ningún respeto por ese programa en el que fue feliz durante mucho tiempo y en el que si fue infeliz también fue porque ella quiso. A veces es muy difícil desengancharse de un éxito, aunque te produzca infelicidad. Me parece que ella es profundamente injusta con el programa".

En este sentido, el presentador de 'Sálvame' piensa que detrás de las declaraciones negativas hacia el programa está el deseo de Rosa Benito de regresar a las tardes de Telecinco: "Creo que Rosa Benito quiere volver a 'Sálvame', pero le falta valor. Ella puede decir que ahora está muy tranquila, pero ella y yo sabemos que la tranquilidad puede llegar a ser desesperante".

Estas declaraciones se producen en un momento de inflexión para el programa, después de la tensión vivida en las últimas semanas, en las que el propio Jorge Javier Vázquez tuvo que reaparecer marcar un punto de inflexión en un panorama marcado por el bajo estado de ánimo de Carlota Corredera. Ahora, varias jornadas después, el programa encara una nueva temporada, marcada sobre todo por los fichajes de Carmen Borrego y Carmen Alcayde.