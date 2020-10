Jorge Javier lanza una advertencia a Ana Rosa y desvela cuánto cobraba cuando trabajaba para ella

El presentador de Telecinco, Jorge Javier Vázquez, ha lanzado este viernes una advertencia a Mediaset y Ana Rosa Quintana respecto a su futuro profesional en la cadena y ha recordado cuánto cobraba cuando compartía pantalla con la reina de las mañanas. Además, el periodista no se ha quedado ahí y durante la edición de ‘Sálvame’ de este viernes comparaba a la presentadora de ‘El Programa de Ana Rosa’ con María Teresa Campos, cuya relación está en su momento delicado tras sus últimos enfrentamientos.

Eso sí, sobre su compañera de las mañanas de Mediaset, Vázquez mantiene que “sabe hacer muy bien televisión” y tiene claro a quién elegiría entre ella y la mayor de las Campos: “Cuando me pasó lo de la Campos, a Ana Rosa por supuestísimo. Te soy sincero”, respondía al periodista Antonio Montero. “Cuando me pasó lo de María Teresa, y esto le va a molestar, yo pensaba: ‘Es que esto Ana Rosa no te lo haría nunca, nunca te pondría contra las cuerdas hablando de si haces esto o lo otro’”, confesaba la estrella de las tardes de Telecinco.

La advertencia de Jorge Javier a Ana Rosa

Y es que Jorge Javier hacía saltar la bomba esta semana al comunicar una advertencia de lo más inesperada: quiere volver a trabajar en las mañanas. “Yo creo que un día voy a ir a colaborar con Ana Rosa. Yo quiero ir, ¿eh? ¡Voy a ir!”, confesaba el presentador ante la mirada atónita de los tertulianos de ‘Sálvame’.

Y es que Vázquez guarda un especial cariño de su etapa junto a Ana Rosa Quintana: “Yo ya he dicho que Ana Rosa siempre me dio trabajo cuando no lo tenía y le estaré siempre agradecido”. Y es que todo ello se remonta a 1997 cuando Jorge Javier entró a formar parte del equipo de “Extra Rosa”, un programa de Antena 3 conducido tanto por la estrella de las mañanas de Telecinco como por la periodista Rosa Villacastín, que recientemente entrevistó a Irene Montero para Vanity Fair. Posteriormente, el periodista continuó su etapa con Ana Rosa tanto en el programa ‘Sabor a ti’ como de su edición ‘Sabor de Verano’ en temporada de vacaciones.

Jorge Javier, sobre cuánto cobraba con Ana Rosa

Los halagos del presentador de ‘Sálvame’ no llegaban solo desde el punto de vista profesional, sino que recordaba que la periodista le pagaba bien. “Y otra cosa, Ana Rosa es de las que mejor pagan en esta profesión”. Y es que en la actualidad el sueldo de Jorge Javier no está nada mal: según pudo conocerse recientemente, su salario en Mediaset giraría en torno a los 3 millones de euros al año, más los ingresos que obtiene a partir de sus obras de teatro, así como el blog que periódicamente publica en la revista Lecturas.