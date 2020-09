Jorge Javier, harto de especulaciones, lanza este recado a sus haters: “Feliz es aquel que no tiene deudas"

Jorge Javier Vázquez ha alcanzado una nueva dimensión mediática en los últimos meses, después de pasar de ser un experto en la crónica rosa a convertirse en uno de los mayores defensores mediáticos del Gobierno de coalición de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Esta nueva faceta ha hecho que muchos hayan querido señalar sus contradicciones, al declararse una persona de izquierdas y, sin embargo, haber contraído una deuda con la Agencia Tributaria.

Hace unos días, con motivo de su vuelta a Sálvame, Jorge Javier aseguraba que el tema ya estaba zanjado: "No debo nada a Hacienda", y aprovechaba la ocasión para aclarar que en la actualidad solo tiene dos recursos en el Tribunal Supremo."No sé si ganaré o no. Ayer me llegó una notificación de 7 años de sanciones, que he ganado. Que se recoja esto", explicaba.

.@jjaviervazquez habla por primera vez del asunto que le inquieta desde hace diez años: "No debo nada a Hacienda" https://t.co/hfaUCaBkhN — Sálvame Oficial (@salvameoficial) September 1, 2020

Jorge Javier repite que "no debe nada"

Ahora, el presentador de Telecinco, ante la avalancha de críticas recibidas, ha vuelto a asegurar que cualquier problema que tuviera con Hacienda en el pasado está saldado, que la Justicia le ha dado la razón, y que no debe nada al erario público. Lo ha hecho a través de un mensaje en su cuenta en la red social Twitter, en el que lo explicaba con las siguientes palabras:

Dice el filósofo Javier Gomá: “Feliz es aquel que no tiene deudas con la vida”. Aquí tenéis a uno. Por no tener no las tengo ni con Hacienda. Digan lo que digan. Feliz septiembre!!! pic.twitter.com/DljJ7e37ZP — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) September 2, 2020

"Feliz es aquel que no tiene deudas con la vida", dice Jorge Javier. "Digan lo que digan". Toda una declaración de intenciones contra aquellos que lo critican y aseguran que no cumple con su deber ciudadano.