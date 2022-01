Jorge Javier frena el 'Deluxe' tras el anuncio de Belén Esteban sobre su futuro en televisión: "Me queda poco"

Después de una semana complicada para Belén Esteban, tras su duro enfrentamiento con Paz Padilla, este sábado, 'la princesa del pueblo' se sentaba en el plató del 'Deluxe' y se sometía al polígrafo de Conchita. En primer lugar, habla de Miguel, el que según ella misma ha respondido, es "el hombre de su vida".

Tras esta confesión, Esteban ha tenido unas palabras de cariño para su marido: "A los 5 meses nos fuimos a vivir juntos. He tenido parejas en mi vida y pasé una mala racha en mi vida. A él le conocí ya estando bien, pero es él el que me ha dado libertad. Cree en mí y, algo que valoro mucho de él, es que es mi mayor crítico en todo. Me valora como persona y como mujer. Tengo que agradecerle lo buena persona que es conmigo, con mi hija y con mi madre. Esto tengo que agradecérselo toda mi vida", ha dicho la colaboradora de Telecinco, con una sonrisa, a la par que emocionada.

Loles León da una importante última hora sobre el estado de salud de Antonio Resines: "Tiempo de recuperación" Ha sido en la presentación de su nueva obra de teatro, donde ha explicado cómo se encuentra el actor tras un mes ingresado en la UCI Adrián QuijadaMadrid 22 ene 2022 - 17:13

Sin embargo, una de las preguntas de la noche ha llamado la atención de manera especial. La pregunta en cuestión ha sido si en las últimas semanas, Belén ha pensado en abandonar 'Sálvame', donde colabora a diario, y la respuesta ha dejado al plató a cuadros. "Este año he estado a punto", respondía la de Paracuellos con total sinceridad y añadía, "no quiere decir que me voy a ir ya, pero a mi me queda poco".

¿Has pensado en las últimas semanas en abandonar 'Sálvame'? SÍ, VERDAD. #polibelen — Deluxe (@DeluxeSabado) January 23, 2022

Belén Esteban pone fecha a su salida de 'Sálvame'

Jorge Javier Vázquez, que no podía creer lo que acababa de escuchar, le contestaba apuntado que "eso lo decimos todos". Belén mantenía su postura y el presentador de Telecinco le preguntaba si se debía a negociaciones con otro programa, a lo que ella negaba, apuntando que "el día que me vaya de la tele, me voy de la tele".

Esteban revelaba entonces haberlo hablado con su pareja, Miguel, y que este le ha dicho que "la que lo tiene que decidir" es ella, pero la colaboradora parece tenerlo claro. "Muchas veces estoy cansada, mi madre vive en Benidorm, tengo ‘Sabores de la Esteban’, voy a sacar más cosas", afirma, revelando que tiene otros proyectos en su vida que le permitirían salir del programa pero seguir teniendo ingresos.





"Me queda poco tiempo en ‘Sálvame’. Es una decisión muy fuerte que voy a tomar en la vida y que a lo mejor puede estar equivocada y me la tengo que plantear poco a poco. Hay personas que me necesitan y tengo que estar porque no me lo perdonaría", ha añadido, aunque por el momento parece que la decisión no será inminente, ya que para terminar ella misma ha apuntado que "no se va a ir" en este momento, porque "acaba de renovar con La Fábrica de la Tele".

Belén Esteban diciendo que le queda poco para irse de la tele.



El día que eso pase se acaba Sálvame #polibelenpic.twitter.com/CvLz6U5wtG — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) January 23, 2022