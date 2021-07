Jorge Javier se enfrenta a otra dura pérdida tras despedirse de Mila Ximénez: "Está muy delicado del corazón"

Hace unas semanas desde que 'Sálvame' tuvo que hacer frente a un duro golpe para el programa y los colaboradores. El pasado 26 de junio, Mila Ximénez falleció tras un año luchando contra el cáncer de pulmón. Por este motivo, Telecinco hizo un homenaje a la colaboradora y estuvieron dedicándole unas bonitas palabras y recordando algunos de sus mejores momentos.

Muy afectados por la noticia, los que tuvieron la oportunidad de despedirse de Ximénez, quisieron compartir sus últimas palabras con sus compañeros. “Mila quería verme el miércoles pasado pero ya no daba tiempo. Y su último mensaje fue que desde el cielo nos iba a cuidar y controlar a todos. Que iba a estar muy pendiente de todos nosotros y que nos hará señales para que sepamos que sigue con nosotros", recordaba Kiko Hernández, muy emocionado, su última conversación con Mila. "Yo lo único que le dije es que las señales no sean por la noche, que nos cagamos vivos", le dijo el comunicador para intentar animarla.

Sin embargo, Hernández no fue el último colaborador con el que habló Mila antes de morir. La comunicadora también pudo despedirse de Jorge Javier Vázquez, otro de sus compañeros y amigos más queridos. “Yo me despedí de Mila el martes pasado. Para mi despedirme de Mila ha sido realmente importantísimo”, reconocía el presentador, reconociendo que ha sido un palo muy duro para él.

.@Kiko_Hernandez transmite las últimas palabras de Mila Ximénez para @salvameoficial: "Dijo que iba a cuidarnos desde el cielo y que nos haría señales para que sepamos que sigue con nosotros" ? #AdiósMilahttps://t.co/rdmxtCi0h9pic.twitter.com/Zidsenkj1o — Telecinco (@telecincoes) June 23, 2021

"A mí me llamó Alba el martes de la semana pasada, diciéndome que Mila quería verme y despedirse de mí. Yo me despedí de ella el martes pasado y jamás le agradeceré lo suficiente a Alba que se haya puesto en contacto conmigo. Para mí, poder despedirme de Mila ha sido realmente importantísimo", insistió el comunicador tras reconocer que no se dio cuenta "de lo mal que estaba hasta que me despedí".

"Se lo agradeceré siempre a la familia. Quería conservar la despedida que tuve con Mila para mí, pero cómo fue una despedida tan poco alejada de lo triste, de lo oscuro, de lo tenebroso... Fue una despedida tan llena de luz que quiero compartirlo con todos vosotros. A Belén se lo conté y se quedó mucho más tranquila. Me impresionó su lucidez y su serenidad", agregaba muy emocionado.

Otro duro palo para Jorge Javier

Desde entonces, el presentador no deja de recordar a su compañera en cada programa, ya que, según ha reconocido, se acuerda de ella cada día. No obstante, estas últimas semanas, están siendo muy duras para el presentador. Según ha reconocido el propio Jorge Javier en su blog de 'Lecturas', ya "está hasta el mismísimo de las despedidas".

"Travis está muy delicado del corazón. Que tenemos que estar muy pendientes de él. Que lo mismo nos dura tres días que tres años. Que si tenemos jardín en la casa que mejor que se pasee por él y no lo saquemos a la calle", se lamenta el conductor del espacio de Telecinco, haciendo referencia a la salud de su perro y gran compañero. "A ver cómo le explicamos ahora al perro que cuando salgan los demás él tiene que quedarse en casa por su bien", agregaba.

"De repente lo veo inmóvil en el salón, mirándome con unos ojos que parecen preguntarme que qué le pasa. Pues que te estás haciendo mayor, Travis. Y contra eso poco se puede hacer. Travis llegó a casa en un principio de acogida, pero hizo tan buenas migas con el temeroso Romeo que decidimos quedárnoslo", recordaba, aparentemente afectado por la salud de su mascota.

"Es pedigüeño como él solo. Cuando estoy desayunando, o almorzando, o cenando, apoya su hocico en la mesa y dirige su mirada hacia al infinito. Es elegante hasta para pedir y no le hace ascos a nada: lo mismo disfruta con un trozo de pan que con un poco de melón", le dedica unas bonitas palabras el presentador a Travis.

"Últimamente, estaba más cariñoso que de costumbre. Se conoce que se ha visto tan vulnerable que necesita que lo colmemos de mimos. Tantos años a nuestro lado y él, algún día, también se irá. Estoy empezando a estar hasta el mismísimo de las despedidas", reconoce Jorge Javier pata terminar, haciendo referencia a la reciente pérdida de su amiga y a la posible despedida de su querido Travis.