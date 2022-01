Jorge Javier se dirige directamente a Antonio David con un nuevo e inesperado apodo: "Le va a sentar fatal"

Estas últimas semanas, Antonio David Flores ha vuelto a protagonizar todos los espacios de Telecinco a raíz de su reciente separación con Olga Moreno y su relación con Marta Riesco, también reportera de ‘El Programa de Ana Rosa’. Esto ha provocado que la guerra entre Jorge Javier Vázquez y el ex colaborador de ‘Sálvame’ haya vuelto a reavivarse. Sin embargo, en esta ocasión, no se están viendo la caras a través del programa de Telecinco.

En 2021, con motivo de su salida de la cadena, el ex marido de Rocío Carrasco aseguró que no daría más declaraciones a la prensa y que solo hablaría de su vida a través de su propio canal de YouTube. De la misma manera, también ha utilizado esta plataforma para mandar algún que otro mensaje al presentador de Telecinco. A pesar de ello, sí que ha querido reaparecer en los medio para contestar a Vázquez por el apodo con el que se refiere a él cada tarde.

Desde que Antonio David fue expulsado de ‘Sálvame’ a raíz del estreno de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva, donde fue acusado de “maltratador”, el presentador siempre ha dejado claro su rechazo al padre de Rocío Flores. Incluso comenzó a referirse a él como ‘El penas’ en vez de por su nombre. Ante esto, Antonio David no ha podido seguir callado y ha reaccionado públicamente.

El malagueño volvió a pronunciarse en los medios de comunicador para responder a todas las críticas que recibe desde ‘Sálvame’ y se refirió a Vázquez como una "vedette de Badalona". No obstante, el presentador de Telecinco no se ha sentido ofendido con este apodo. De hecho, se ha tomado ese nombre como un “halago”: "En realidad soy un gran artista y lo de 'vedette de Badalona'... a mí me parece un halago", declaraba el presentador en 'Sábado deluxe'.









"No voy a referirme más a él como 'El penas'"



No obstante, como es habitual, el presentador no ha querido quedarse callado y ha reaccionado pensado en otro moto con el que dirigirse a Antonio David. "Teniendo en cuenta que lo de 'El penas' ya aparece hasta en la Wikipedia... Me parece que lo suyo es algo muy inofensivo realmente. A mí me hace hasta gracia", opinaba Vázquez, haciendo referencia a que el apodo que le puso es mucho más ofensivo que el que él ha recibido.

Es por esto por lo que, con su habitual sarcasmo, el presentador ha apuntado que el ex colaborador no tiene nada que hacer contra él en esta guerra de motes. Por ello, el conductor del espacio creyó que, tras ser nombrado como "la vedette de Badalona", debía darle un poco de tregua a su contrincante.

Por este motivo, Vázquez ha decidido que va a dejar de dirigirse a él como ‘El Penas’ y que comenzará a referirse a él según la relación sentimental que tenge en ese momento. "No voy a referirme más a él como 'El penas', voy a referirme a él únicamente teniendo en cuenta la relación que mantenga. Para mí, ahora, es el novio de Marta Riesco o el exmarido de Olga Moreno", aseguraba el presentador. "Le va a sentar fatal", opinaban los presentes en el plató de Telecinco.