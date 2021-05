Jorge Javier desvela el percance que sufrió la noche en la que ganó Ayuso: "Me recupero poco a poco"

Jorge Javier Vázquez se caracteriza por su sinceridad antes las cámaras. A pesar de estar al frente de 'Sálvame', un programa de Telecinco dedicado a la prensa del corazón y los realities, suele mojarse sobre todos los asuntos de la actualidad. En concreto, el presentador no se corta al hablar de política y ha dejado clara su ideología y a quien da su voto en varias ocasiones. Antes de las elecciones de la Comunidad de Madrid, el conductor del espacio de Telecinco fue visto en un mitin de Gabilondo y se ha mostrado muy crítico con Pablo Iglesias y Vox.

El pasado 4 de mayo se celebraron las elecciones de la Comunidad de Madrid y, una semana después, Jorge Javier ha decidido pronunciarse al respecto. Las elecciones del 4-M finalizaron la victoria absoluta de Isabel Díaz Ayuso y con la dimisión de Pablo Iglesias, quien que dejaba la política. Como consecuencia, el presentador se ha desahogado en su blog de Lecturas, aunque, hace unos días, ya lo hizo a través de sus redes sociales.

Desde su cuenta de Twitter, el comunicador quiso tomarse los resultados con humor y dejó claro su desacuerdo con los resultados en forma de meme. Poco después, habló de manera más clara de lo sucedido, pero solo se mojó respecto a la salida de Iglesiasde la política: "Te he puesto a parir muchísimas veces, pero creo que has sido una figura importante en la política española. Has meneado el cotarro, nos has ayudado a cuestionarnos elementos que parecían intocables y has sembrado la duda. No me parece mal currículo para un político".

"Te ha perdido la arrogancia, el ceño fruncido y esa tendencia a reñirnos continuamente. Pero, en mi opinión, te vas con más cuentas en el haber que el debe", agregó. "Te vas en el momento justo. Lo podrías haber hecho mejor, pero también es verdad que examinamos a los demás con más severidad que no empleamos, ni de lejos, con nosotros mismos. Nunca te he votado, pero tu irrupción en la política me han servido y por eso tengo que estarte agradecido. Te deseo mucha suerte y esa tranquilidad que te han robado durante demasiado tiempo", sentenciaba.









"Desde el martes estaba yo como lánguido"

Sin embargo, este viernes, ha dedicado parte de su blog a manifestar como se sintió antes los resultados del 4-M y la aplastante victoria de Ayuso. "Comencé la semana triste, para qué nos vamos a engañar.Yo era de los que creían que la izquierda tenía opciones en Madrid y al ver los resultados me entraron unas ganas de llorar que no han desaparecido del todo", ha reconocido el presentador de Telecinco.

"Menos mal que el teatro me da la vida, porque desde el martes estaba yo como lánguido. Poco a poco me voy recuperando, aunque mi trabajito me está costando", ha confesado, dejando claro que la victoria de la candidata del PP fue todo un palo para él y que, una semana después, se sigue recuperando tras los sucedido. "La victoria de Ayuso es incontestable. Ha arrasado. Y la verdad es no sé qué más escribir sobre este asunto", ha concluido.