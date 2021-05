Jorge Javier cambia de tono y dice adiós para siempre a Pablo Iglesias: "Te ha perdido la arrogancia"

El pasado 4 de mayo, tras dar por finalizadas las elecciones del 4-M con la victoria absoluta de Isabel Díaz Ayuso, Pablo Iglesias anunció que dimitía de sus cargos y dejaba la política. El candidato de Unidas Podemos justificó que su decisión se debía al mal resultado que tuvo el bloque de izquierdas en la Comunidad de Madrid, ya que no había logrado frenar el avance de la derecha.

"Cuando uno no es útil tiene que saber retirarse", señaló el secretario general de Podemos después de reconocer que hubo una gran movilización en la derecha y que había sido el culpable de generar más rechazo que impulso para la izquierda y que por tanto ha fracasado.

A raíz de esto, Jorge Javier Vázquez ha querido dejar clara su postura ante lo sucedido con Iglesias tras las elecciones y ha dedicado su publicación de la semana en 'Lecturas' a dedicarse del fundador de Podemos: "Mira, Pablo Iglesias, una cosa te voy a decir...", comienza escribiendo.

"Te he puesto a parir muchísimas veces, pero creo que has sido una figura importante en la política española. Has meneado el cotarro, nos has ayudado a cuestionarnos elementos que parecían intocables y has sembrado la duda. No me parece mal currículo para un político", ha reconocido el presentador de 'Sálvame', haciendo hincapié en lo que cree que Iglesias aportó en la política.









"Tengo que estarte agradecido"

"Te ha perdido la arrogancia, el ceño fruncido y esa tendencia a reñirnos continuamente. Pero, en mi opinión, te vas con más cuentas en el haber que el debe", ha señalado Jorge Javier, dejando claro que no le gustaba la actitud de Iglesias y que, con el paso de los años, se ha cargado lo que había logrado desde que fundó la formación morada.

"Totalmente de acuerdo en que se han pasado contigo y con tu familia veintisiete mil pueblos, pero, por favor, no es tarea tuya recordarlo. Como sociedad somos nosotros los que tenemos que cuestionarnos hasta dónde hemos llegado con un político", le ha reprochado el comunicador al expolítico, refiriéndose a que, a pesar de haber cometido errores, nadie se merece que se metan con su familia.

"Te vas en el momento justo. Lo podrías haber hecho mejor, pero también es verdad que examinamos a los demás con más severidad que no empleamos, ni de lejos, con nosotros mismos. Nunca te he votado, pero tu irrupción en la política me han servido y por eso tengo que estarte agradecido. Te deseo mucha suerte y esa tranquilidad que te han robado durante demasiado tiempo", ha concluido Jorge Javier, remarcando lo "agradecido" que se siente por la labor que Iglesias ha hecho desde su debut en la política.