Jorge Javier carga contra Rocío Monasterio por este detalle físico

Los espacios del corazón han comenzado el año con un llamativo conflicto entre dos populares presentadoras. María Teresa Campose Isabel Gemio se encuentran en plena batalla. Esto se debe a que, hace unas semanas, Gemio entrevistó a Campos en su canal de YouTube, lo que resultó ser un encuentro muy tenso entre ambas.

Durante la entrevista, Campos se mostraba aparentemente incómoda por hablar de su vida personal, por lo que interrumpió a la presentadora y le dijo que ya se estaba haciendo "larga la entrevista". "¿Lo quieres poner tú el tiempo?", le preguntó Gemio, a lo que María Teresa asintió.

Dada su actitud, la presentadora insistió en hablar de sus últimos escándalos en la prensa del corazón, pero la invitada volvió a cortarle: "Ya hemos hablado de eso". "No, no hemos hablado de eso Teresa", le recordó Gemio. En ese momento se pudo percibir un tenso ambiente en la entrevista, lo que fue aún más visible cuando Campos la interrumpió para manifestar su malestar.

"Estoy pasota... Bueno, por favor, termina el tema ya, de verdad te lo digo. Hija, de verdad, estoy cansada, no he venido a hacer terapia, he venido a una entrevista", sentenció la abuela de Alejandra Rubio, aparentemente ofendida. "Yo comprendo que a si a un programa le vende hablar de alguien lo haga, pero tampoco creo que yo tenga ese problema ahora por encima de todo lo demás", sentenció.

Es por esto por lo que Jorge Javier Vázquez ha dedicado una entrada de su blog semanal de 'Lecturas' a las comunicadoras, el que titulaba como 'El conflicto entre Isabel Gemio y María Teresa Campos es una pelea entre reinonas'.

"El encuentro entre las divas es un regalo para los amantes de las peleas entre reinonas. Haciendo gala de su proverbial antipatía, la Gemio intenta mediante risas impostadas y maneras afectadas entrevistar a Campos, que no entra al trapo porque no le da la gana. Ya lo he dicho y lo he escrito varias veces: la Campos no tolera que nadie quede por encima de ella en un plató, así que los presuntos comentarios ingeniosos de la Gemio le sabían a cuerno quemado", comienza diciendo Vázquez, aprovechando para lanzar una pulla a Campos, con quien se enfrentó por el mismo motivo que Gemio.

La pulla a Rocío Monasterio

Asimismo, el presentador de 'Sálvame' no dudó en relacionar a las dos presentadoras, las que no son de su agrado, con otra mujer que no le gusta demasiado: Rocío Monasterio, presidenta de Vox en la Comunidad de Madrid: "Aparte de que la Gemio sonriendo da mucho miedo. Solo hay una persona que posea una risa tan inquietante como la suya: Rocío Monasterio. A ninguna de las dos la llamó el Señor para que regaran de amabilidad el planeta Tierra".

"Entre que la Gemio no halló el tono de la entrevista y que la Campos no hizo el más mínimo esfuerzo por esconder el desprecio que le producía la situación, el encuentro se ha convertido en una delicatesen apta para paladares exigentes. Nuestro ‘Feud’ catódico patrio", continua diciendo.

"Ninguna de las dos está encontrando su lugar en el mundo porque les falta valentía. A la Gemio para cagarse en todo lo que se menea por no estar currando en primera división y a la Campos porque vive esclava del qué dirán. El día que decidan decir lo que piensan verdaderamente de todo lo que se les pregunte se convertirán en diosas. Mientras, las veremos naufragar en las aguas del querer y no poder. Una pena. Sus respectivas trayectorias no merecen, a estas alturas de sus vidas, tanta tibieza", concluye el presentador.