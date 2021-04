Jorge Fernández sufre un problema que le lleva a cometer un error en directo: "Cada vez menos"

'La Ruleta de la Suerte' es un concurso que lleva más de diez años en emisión, por lo que, a lo largo de su historia, ha regalado a los espectadores multitud de momentos épicos. A pesar de que en algunas ocasiones han sorprendido al público con la agilidad de los concursantes para resolver paneles, otras veces los errores y la confusión de otros son los que acaparan el programa.

No obstante, el pasado viernes, fue Jorge Fernández, presentador del concurso de Antena 3, quien protagonizó un llamativo momento al reconocer que sufre un problema al que tiene que poner remedio para no volver a cometer otro error en directo. Tras resolver el panel, el presentador dio paso a la banda del espacio de Antena 3.

Después de bailar todos juntos, tanto el presentador como los concursantes, el conductor del concurso de Antena 3 dio la enhorabuena a Joaquín Padilla y reconoció que le gustó mucho su versión de Los Elegantes. Sin embargo, el comunicador tuvo que retractarse al haber cometido un error a la hora de presentar a la mencionada banda.

"Les hemos retirado antes de tiempo", reconoció Fernández. "Bueno, yo", se culpó el presentador. "He dicho que se retiraron en el 83, entonces, he pensado 'qué corto'. Y, claro, fue en el 93", explicó el conductor del espacio de Antena 3. "Pero bueno, es corto también", agregó Padilla, a lo que el comunicador le dio la razón: "Dentro de una carrera musical es corto también".

Jorge Fernández: "Es que no veo nada"

"Es que no veo nada", reconoció el presentador, justificándose así ante el error que había cometido. "Es que no sé por qué", declaró Fernández algo frustrado. "Tengo al máximo ampliado el iPad, pero cada vez veo menos", aseguró, dejando claro que por muy grandes que ponga las letras no las ve bien. "Y, claro, ponía 93 y he leído 83", señaló el presentador.

"¿Qué creéis? ¿Y si me pongo gafitas para presentar?", planteó el comunicador. "¿Mal no?", opinó antes de escuchar las respuestas de sus compañeros, ya que no parecía convencido de ponerse gafas. "¡Bien!", le contestaron, refiriéndose a que seguro que le quedaba bien el accesorio.

"O me puedo poner solo gafas para ver los datos que tengo aquí puestos en el iPad y luego ya normal", pensó el comunicador, viendo como una posibilidad el ponerse las gafas solo para leer los breves datos que tiene apuntados sobre las canciones y los paneles que aparecen a lo largo del concurso. "Joe...", dijo Fernández para terminar, achacando a su edad su menos visión.