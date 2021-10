Jorge Fernández interviene para cortar el pique entre dos concursantes de 'La Ruleta': "Vaya charco..."

'La ruleta de la suerte' es un concurso que lleva más de diez años en emisión, por lo que, a lo largo de su historia, ha regalado a los espectadores multitud de momentos épicos. A pesar de que en algunas ocasiones han sorprendido al público con la agilidad de los concursantes para resolver paneles, otras veces los errores y la confusión de otros son los que acaparan el programa.

De la misma manera, los miembros del programa también suelen acaparar un gran protagonismo, ya que siempre se muestran muy cercanos con el público y hablan de aspectos de su vida con total naturalidad. Asimismo, muestran que mantienen una muy buena relación entre ellos. Jorge Fernández,Laura Moure y Joaquín Padilla tienen mucha química entre ellos y saben como interactuar con el público y los concursantes, ofreciendo así un formato que te hace sentir en casa.

Esta vez, ha sido Jorge Fernández quien ha protagonizado un llamativo momento con los concursantes. Esto sucedió cuando, tras resolver el primer panel del día, el presentador dio paso a las presentaciones, dando primero la palabra a Rosa Mary. "Soy Rosa Mary y vengo de Zaragoza", decía la concursante hasta que fue interrumpida por el comunicador: "¿Dónde trabajas?".

"A ver, yo estudio Derecho, pero trabajo para el sector financiero", contestaba ella. "Donde antes trabajaba Antonio", puntualizó Fernández, recordando que el otro participante había contado en su presentación que dejó ese trabajo porque no le llenaba y le creó varios cargos de conciencia. "También ayudamos a la gente... Sino cómo te compras una casa, el coche, cómo estudias... Todo tiene una parte buena. No pasa nada", explicaba Rosa Mary, defendiendo su trabajo.









"¿Qué me quieres decir, que yo no tengo conciencia?"

"Es verdad. Yo tengo amigos que son muy buenos en su trabajo, haciendo eso", corroboraba el presentador. "Además, hace falta gente que le explique a las personas las cosas como son para que no las engañen porque la banca es necesaria, pero banca con conciencia. Hay gente que trabajamos que tenemos conciencia y otros que no. De todo hay", aseguraba la concursante.

"¿Qué me quieres decir, que yo no tengo conciencia?", soltaba de pronto Antonio, dejando totalmente descolocada a su rival. "No, no, no", se defendía inmediatamente Rosa Mary, dejando claro que no quería ofender a nadie. "Es que claro, meterte en un charco en la presentación...Vaya charco", intervenía el conductor del concurso de Antena 3. Sin embargo, todo se quedó entre bromas y el plató se inundó de carcajadas.

"Que es broma, estoy de broma", aseguraba Antonio, entre risas. "Entre broma y broma, la verdad asoma", agregaba el concursante tras las palabras del presentador, quien no tenía claro que hubiese sido una broma. "Exacto", le daba la razón Fernández. "Bueno, pero yo estoy aquí por mi hijo Santiago porque tiene 6 años y le encanta la música. Este año empieza en el conservatorio y le gusta el piano, así que hay comprar un piano, que cuesta mucho dinero", cortaba Rosa Mary para retomar su presentación.