Jorge Fernández no da crédito al percatarse de lo nunca visto en 'La Ruleta': "En 16 años, es la primera vez"

'La ruleta de la suerte' es un concurso que lleva más de diez años en emisión, por lo que, a lo largo de su historia, ha regalado a los espectadores multitud de momentos épicos. A pesar de que en algunas ocasiones han sorprendido al público con la agilidad de los concursantes para resolver paneles, otras veces los errores y la confusión de otros son los que acaparan el programa.

De la misma manera, los miembros del programa también suelen acaparar un gran protagonismo, ya que siempre se muestran muy cercanos con el público y hablan de aspectos de su vida con total naturalidad. Asimismo, muestran que mantienen una muy buena relación entre ellos. Jorge Fernández, Laura Moure y Joaquín Padilla tienen mucha química entre ellos y saben cómo interactuar con el público y los concursantes, ofreciendo así un formato que te hace sentir en casa.

Es por este motivo por el que el programa de Antena 3 se ha convertido en lo más visto de la sobremesa, además de ser el concurso más longevo de la cadena. Esto se puede ver reflejado en sus datos de audiencia, dado que suele anotar en torno a un 20% de cuota de pantalla cada día, por lo que no consigue ser superado por su competencia directa, Sonsoles Ónega con ‘Ya es mediodía’ desde Telecinco.

Esta vez, ha sido el presentador quien ha protagonizado un divertido momento en el concurso de Antena 3. ‘Todos tenemos uno’, era la pista que acompañaba al panel al que los concursantes se estaban enfrentando. Silvia tenía una muy buena racha y parecía tener una ligera idea de la solución, pero tuvo la mala suerte de caer en el ‘Pierdo turno’. Sin embargo, la concursante tenía la mesa llena de gajos, entre los que se encontraba un comodín que le podía ayudar a seguir jugando.





"Es la primera vez que el público estaba al unísono diciendo lo mismo”"



“Tenemos un comodín”, le recordaba el presentador. “Tienes 100 euros en dinero y tienes un premio de 230 euros, por lo que, ahora mismo, resolverías el panel por 330 euros ¿Quieres utilizar el comodín o no?”, le comunicaba Fernández para que se hiciera una ligera idea de lo que podía perder si asumía el ‘pierdo turno’. Ante la pregunta, la participante se giraba hacia las gradas en busca de la ayuda del público presente en el plató.

“¡Úsalo!”, exclamaban todos los espectadores al unísono, animando a Silvia para que siguiera jugando. “Bueno, pues lo voy a usar”, decidía ella, guiándose por el público. “Es que no ha habido ninguno que diga que no, eh”, señalaba el conductor del espacio de Antena 3 muy sorprendido. “Todo el mundo: ‘úsalo’”, comentaba el comunicador, lo que fue recibido entre aplausos.

“Yo creo que, en los casi 16 años que llevamos de ‘La Ruleta’, es la primera vez que el público estaba al unísono diciendo lo mismo”, puntualizaba el presentador, lo que provocó la risa de los presentes. “Porque, generalmente, cada uno dice una cosa. Pero, esta vez, todos han dicho ‘úsalo’. No ha habido ninguna que le hayáis dicho que no ¿No?”, preguntaba Fernández al público, quienes negaron con la cabeza. “Si no lo llegas a utilizar, la que te caer”, bromeaba el presentador.