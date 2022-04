Jorge Fernández confiesa su mayor fobia por la que se enfadó con la azafata de 'La Ruleta': "Laura lo sabe"

'La ruleta de la suerte' es un concurso que lleva más de diez años en emisión, por lo que, a lo largo de su historia, ha regalado a los espectadores multitud de momentos épicos. A pesar de que en algunas ocasiones han sorprendido al público con la agilidad de los concursantes para resolver paneles, otras veces los errores y la confusión de otros son los que acaparan el programa.

De la misma manera, los miembros del programa también suelen acaparar un gran protagonismo, ya que siempre se muestran muy cercanos con el público y hablan de aspectos de su vida con total naturalidad. Asimismo, muestran que mantienen una muy buena relación entre ellos. Jorge Fernández,Laura Moure y Joaquín Padilla tienen mucha química entre ellos y saben cómo interactuar con el público y los concursantes, ofreciendo así un formato que te hace sentir en casa.

Es por este motivo por el que el programa de Antena 3 se ha convertido en lo más visto de la sobremesa, además de ser el concurso más longevo de la cadena. Esto se puede ver reflejado en sus datos de audiencia, dado que suele anotar en torno a un 20% de cuota de pantalla cada día, por lo que no consigue ser superado por su competencia directa, Sonsoles Ónega con ‘Ya es mediodía’ desde Telecinco y 'Socialité' los fines de semana.









"Te dije que no me mandarás más esas cosas"



Esta vez, ha sido Jorge Fernández quien ha protagonizado un divertido momento en el concurso de Antena 3 junto a la azafata. '¡Deja de mirar las musarañas!', decía la pista del panel. "Al verte distraído perdiendo el tiempo", acertaba Bea, sumando así 400 euros en su marcador. "Nos lo han dicho muchas veces y lo hemos dicho muchas veces también. Aunque yo creo que es un poquito más viejuno, lo de las musarañas ya no se dice tanto", decía el presentador al respecto.

"¿Sabéis lo que son las musarañas? Son unos mamíferos diminutos que son muy parecidos a los ratones, pero la cara es un poco diferente", explicaba el conductor del espacio a los concursantes. "Me ha sorprendido que hablarás de las musarañas tan normal", señalaba de pronto Laura Moure.

"Laura sabe que tengo fobia a los ratones y a las ratas. Fobia absoluta. Si, ahora, aparece una por aquí me subo al foco de un salto. Os lo prometo, incluso con mi rodilla chunga", confesaba el presentador del concurso de Antena 3. "Una vez el mandé un vídeo de mi hámster y se enfadó conmigo", contó la azafata, lo que provocó las risas de Fernández, quien lo corroboró. "Te dije que no me mandarás más esas cosas", reconocía el comunicador.