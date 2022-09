Jordi Hurtado desvela el programa de televisión en el que le gustaría jubilarse: "Cuando pase"

Jordi Hurtado es uno de los presentadores más míticos de la televisión en España. En febrero de 2022, 'Saber y Ganar', el programa que presenta desde hace cinco lustros, celebraba su 25 aniversario con una gala especial en el 'prime time' de La 2, en la que estaba acompañado de los presentadores Ion Aramendi, Llum Barrera, Carolina Ferre, Antonio Garrido, Goyo González y Luis Larrodera.

En esta cita tan especial también estaban presentes los concursantes más destacados que han pasado por el programa, como los 'magníficos' David Díaz, Manolo Romero u Óscar Díaz. La sala La Paloma de Barcelona acogió este espectáculo especial, en el que los espectadores pudieron descubrir algunos de los secretos mejor guardados del programa.

'Saber y Ganar' lleva en antena 25 años ininterrumpidos, cuenta 4.000 horas de emisión y 450.000 preguntas realizadas. Además, el programa más visto tuvo 2.640.000 espectadores y el primer ganador se llevó 167.000 pesetas. Por otro lado, el concursante del espacio más joven tenía 18 años y el mayor 67. Tras 25 años en emisión, algunos concursantes que han pasado por 'Saber y Ganar' han tenido hijos que también han participado en el concurso.

El primer 'Magnífico' y primer concursante en alcanzar los 50 programas fue Alberto Sanfrutos. A lo largo de la historia, el concurso de TVE ha tenido más de 2.700 concursantes, y varios han repetido. David Díaz es el que más dinero ha ganado, casi 200.000 euros; y Víctor Castro, uno de los mejores, además encontró trabajo tras aparecer en el concurso.





¿Dónde le gustaría jubilarse a Jordi Hurtado?

Sin duda, la seña de identidad de 'Saber y Ganar' es su presentador, Jordi Hurtado, que el pasado 16 de junio cumplía 65, una fecha muy señalada en el calendario en la que surgieron las dudas en torno a su jubilación. En dicho momento, Hurtado destacaba el éxito del programa y aseguraba "no plantearse" dejar el programa. "Cuando tienes salud, tienes ganas de seguir haciendo este trabajo, te gusta, disfrutas. Por lo tanto, esto no entra para nada". Además, ponía en valor el cariño recibido a diario por los espectadores.



Tres meses después, el presentador ha vuelto a pronunciarse al respecto, haciendo una importante confesión. "De momento ese verbo no lo conjugo y es algo que no me planteo", comienza respondiendo, en una entrevista que recoge el periódico 'La Razón'. "Tengo mucha salud y vitalidad en el programa. Me gustaría que cuando pasase sea con este proyecto, en el que me incorporé desde su nacimiento y mira, ahora llevamos más de siete mil programas", apuntaba, dejando claro dónde le gustaría poner fin a su trayectoria profesional. Además, destacaba las "alegrías" que le ha dado 'Saber y Ganar'.